Naša pjevačica na Ognjenu Mariju prekršila strogo pravilo i umalo izazvala nesreću

Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija koja važi za zaštitnicu žena.

Iako ovaj praznik nije "crven" u kalendaru, po narodnom vjerovanju, na današnji dan nije poželjno raditi kućne poslove jer to ne donosi sreću.

Mnogima su se, nakon što su se svesno ili nesvjesno ogriješili o nepisano "pravilo", desile različite neprijatnosti, a jedna od onih koja je i sama prošla kao "bosa po trnju", bila je pjevačica Lena Kovačević.

Društvo Danas je Ognjena Marija: Zašto se ne radi ni u kući ni u vrtu?

O svom iskustvu govorila je ranije na Instagramu. Kako je otkrila, ona je za dlaku izbjegla nesreću prije nekoliko godina.

"Srećan praznik! Jedne godine na Svetu Ognjenu Mariju nisam poslušala ono što važi za današnji dan (stroga pravila, jasna) i tog dana sam zamalo izazvala požar. Buknula mi je vatra u kuhinji i od tada nikada, nikada više na današnji dan ne radim ništa", napisala je pjevačica na Instagramu, a onda se pomolila za dobrobit svih:

Objava Lene Kovačević

"Njenim svetim molitvama da se pomogne svima, kojima je posebno potrebna pomoć", zaključila je Lena.