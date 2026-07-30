Logo

Astrolozi tvrde: Ova tri znaka mogla bi imati najviše uspjeha u igrama na sreću do 6. avgusta

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 10:45

Komentari:

0
Астролози тврде: Ова три знака могла би имати највише успјеха у играма на срећу до 6. августа

Prema astrološkim tumačenjima, period do 6. avgusta mogao bi donijeti više sreće u igrama na sreću osobama rođenim u znaku Lava, Strijelca i Vage. Ipak, astrolozi naglašavaju da je riječ o zabavnom sadržaju, a ne o pouzdanoj prognozi ili garanciji dobitka.

Lav

Prema astrološkim tumačenjima, Lavovima ovaj period može donijeti povoljne okolnosti za manje dobitke ili prijatna iznenađenja.

Savjetuje im se da:

ne donose impulsivne odluke;

ne pokušavaju odmah da ponove eventualni dobitak;

ostanu u okvirima unaprijed određenog budžeta.

Strijelac

Za Strijelčeve se navodi da bi mogli imati više sreće sredinom sedmice, posebno kroz neočekivane prilike.

Astrolozi savjetuju da:

ne povećavaju uloge nakon eventualnog dobitka;

izbjegavaju rizične odluke vođene euforijom;

ostanu dosljedni unaprijed postavljenim ograničenjima.

Vaga

Prema astrološkim prognozama, Vagama bi kraj sedmice mogao biti najpovoljniji.

Savjetuje im se da:

ne mijenjaju odluke u posljednjem trenutku pod uticajem drugih;

vjeruju vlastitoj procjeni;

izbjegavaju ishitrene poteze.

Igrajte odgovorno

Bez obzira na astrološke prognoze, važno je imati na umu da su igre na sreću zasnovane na slučajnosti i da nijedan horoskop ne može predvidjeti niti garantovati dobitak.

Stručnjaci savjetuju da:

igrate isključivo radi zabave;

unaprijed odredite iznos koji ste spremni potrošiti;

ne pokušavate da nadoknadite gubitke novim uplatama;

prestanete sa igrom kada dostignete svoj planirani limit.

Astrološke prognoze mogu biti zanimljiv dio zabavnog sadržaja, ali ne bi trebalo da budu osnov za donošenje finansijskih odluka.

(Glas Srpske )

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

astrologija

Horoskop

zodijak

novac

Igre na sreću

Komentari (0)

Više iz rubrike

сок сламка чаша

Društvo

Lizao slamku pa je vratio među čiste, dobio paprenu kaznu

1 h

0
Жена у врту

Društvo

Grantovi od 10.000 KM za žene, i do 40.000 KM za mlade stručnjake

2 h

0
цеста сунце асфалт пут

Društvo

AMS upozorava: Visoke temperature i radovi usporavaju saobraćaj

4 h

0
Наранџасто упозорење за Српску: Очекује се 39 степени

Društvo

Narandžasto upozorenje za Srpsku: Očekuje se 39 stepeni

4 h

0

  • Najnovije

12

14

Košarac: Konakovićevo perfidno nastojanje da rehabilituje propale politike

12

10

Graorac: Tri decenije bez pravde za srpske žrtve

12

07

Šokantan slučaj u Banjaluci: Ženu i dijete držali zatočene u stanu!

12

06

U Rijeci zbog najavljenog toplotnog talasa beskućnicima obezbijeđen smještaj

12

03

Počinje najveća obnova prijedorske bolnice: Investicija vrijedna skoro 196 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima