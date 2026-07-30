Astrolozi tvrde: Ova tri znaka mogla bi imati najviše uspjeha u igrama na sreću do 6. avgusta

Autor:ATV redakcija
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Prema astrološkim tumačenjima, period do 6. avgusta mogao bi donijeti više sreće u igrama na sreću osobama rođenim u znaku Lava, Strijelca i Vage. Ipak, astrolozi naglašavaju da je riječ o zabavnom sadržaju, a ne o pouzdanoj prognozi ili garanciji dobitka.
Prema astrološkim tumačenjima, Lavovima ovaj period može donijeti povoljne okolnosti za manje dobitke ili prijatna iznenađenja.
ne donose impulsivne odluke;
ne pokušavaju odmah da ponove eventualni dobitak;
ostanu u okvirima unaprijed određenog budžeta.
Za Strijelčeve se navodi da bi mogli imati više sreće sredinom sedmice, posebno kroz neočekivane prilike.
ne povećavaju uloge nakon eventualnog dobitka;
izbjegavaju rizične odluke vođene euforijom;
ostanu dosljedni unaprijed postavljenim ograničenjima.
Prema astrološkim prognozama, Vagama bi kraj sedmice mogao biti najpovoljniji.
ne mijenjaju odluke u posljednjem trenutku pod uticajem drugih;
vjeruju vlastitoj procjeni;
izbjegavaju ishitrene poteze.
Igrajte odgovorno
Bez obzira na astrološke prognoze, važno je imati na umu da su igre na sreću zasnovane na slučajnosti i da nijedan horoskop ne može predvidjeti niti garantovati dobitak.
igrate isključivo radi zabave;
unaprijed odredite iznos koji ste spremni potrošiti;
ne pokušavate da nadoknadite gubitke novim uplatama;
prestanete sa igrom kada dostignete svoj planirani limit.
Astrološke prognoze mogu biti zanimljiv dio zabavnog sadržaja, ali ne bi trebalo da budu osnov za donošenje finansijskih odluka.
(Glas Srpske )
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