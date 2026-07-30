Astrolozi tvrde: Ova tri znaka mogla bi imati najviše uspjeha u igrama na sreću do 6. avgusta

Prema astrološkim tumačenjima, period do 6. avgusta mogao bi donijeti više sreće u igrama na sreću osobama rođenim u znaku Lava, Strijelca i Vage. Ipak, astrolozi naglašavaju da je riječ o zabavnom sadržaju, a ne o pouzdanoj prognozi ili garanciji dobitka.

Lav

Prema astrološkim tumačenjima, Lavovima ovaj period može donijeti povoljne okolnosti za manje dobitke ili prijatna iznenađenja.

Savjetuje im se da:

ne donose impulsivne odluke;

ne pokušavaju odmah da ponove eventualni dobitak;

ostanu u okvirima unaprijed određenog budžeta.

Strijelac

Za Strijelčeve se navodi da bi mogli imati više sreće sredinom sedmice, posebno kroz neočekivane prilike.

Astrolozi savjetuju da:

ne povećavaju uloge nakon eventualnog dobitka;

izbjegavaju rizične odluke vođene euforijom;

ostanu dosljedni unaprijed postavljenim ograničenjima.

Vaga

Prema astrološkim prognozama, Vagama bi kraj sedmice mogao biti najpovoljniji.

Savjetuje im se da:

ne mijenjaju odluke u posljednjem trenutku pod uticajem drugih;

vjeruju vlastitoj procjeni;

izbjegavaju ishitrene poteze.

Igrajte odgovorno

Bez obzira na astrološke prognoze, važno je imati na umu da su igre na sreću zasnovane na slučajnosti i da nijedan horoskop ne može predvidjeti niti garantovati dobitak.

Stručnjaci savjetuju da:

igrate isključivo radi zabave;

unaprijed odredite iznos koji ste spremni potrošiti;

ne pokušavate da nadoknadite gubitke novim uplatama;

prestanete sa igrom kada dostignete svoj planirani limit.

Astrološke prognoze mogu biti zanimljiv dio zabavnog sadržaja, ali ne bi trebalo da budu osnov za donošenje finansijskih odluka.

(Glas Srpske )