Grantovi od 10.000 KM za žene, i do 40.000 KM za mlade stručnjake

Žene na selu koje žele da pokrenu vlastiti posao mogu ostvariti grant do 10.000 KM, dok mladi stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije imaju priliku da dobiju podršku do 40.000 KM.

U Agenciji za agrarna plaćanja Republike Srpske ističu da interesovanje za ove mjere iz godine u godinu raste.

„Kada govorimo o ženama,imamo mjeru u okviru ruralnog razvoja, podrška samozapošljavanju žena na selu. Dakle, sve dame koje imaju neku dobru ideju i imaju mogućnost da podnesu zahtjev, rok je ove godine bio do kraja maja te su imale priliku da podnesu zahtjev za realizaciju svoje ideje. Pri tome mogu ostvariti do 10.000 KM grant sredstava“, rekao je Ljubinko Kecman načelnik u Odjeljenju za direktna plaćanja u Agenciji za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Korisnici su, kako kaže Ljubinko dužni opravdati pomenuta sredstva prema poslovnom planu, koji su priložili.

„Već par godina unazad na tu mjeru prava ostvari između 40-50 žena te ide dobrom dinamikom“, kazao je Kecman .

Kada je u pitanju interesovanje žena, Kecman kaže da je ono kontinuirano i u porastu, a ideje su različite, od proizvodnje jaja, prerade različitih vrsta plodova, proizvodnje i obrade mlijeka i dr.

„Kada su u pitanju korisnice, riječ je o mlađim ženama, ali nisu ograničene starosno i tu pravo na podnošenje zahtjeva imaju i druge žene za razliku od drugih mjera. Mjera koja je takođe godinama dosta dobro ocijenjena, znači, svi diplomirani inženjeri poljoprivrede, diplomirani veterinari kao i diplomirani prehrambeni tehnolozi imaju pravo podnošenja zahtjeva i oni ostvaruju pravo do 40.000 KM u zavisnosti od poslovnog plana kog prilože“, rekao je Kecman.

Podnosioci ovog zahtjeva su dužni da tri godine budu u statusu komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, te riješe svoj status kroz doprinose.

„Zainteresovanost je dosta dobra, manja u odnosu na samozapošljavanje kod žena, ali tu je i manje korisnika jedna dio se zapošljava u privredi, drugi dio u svom gazdinstvu nešto pokušava“, rekao je Kecman.

Kecman je naglasio da uvijek ima prostora za poboljšanja te je cilj, ali i preporuka uvođenje integrisanog sistema za plaćanje, odnosno softversko rješenje od podnošenja zahtjeva do isplaćivanja kako bi se kontinuirano imao pregled na cjelokupan proces.

„Agencija je u prethodnom periodu osnovala i odjeljenje za medijsko predstavljanje, odnosno informacije te se očekuje da ćemo kroz društvene mreže i medije još više približiti korisnicima, mada većina njih već je upoznata i svake godine su problemi sve manji i manji i oni dobro poznaju svoja prava i obaveze“, kazao je Kecman.