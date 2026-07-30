Presuda generalu Đukiću i krajiškim Srbima pravosudni "trofej" uoči godišnjice "Oluje"

Presuda hrvatskog suda od ukupno 94 godine zatvora bivšem generalu JNA Borislavu Đukiću i još šestorici krajiških Srba za navodne ratne zločine nad hrvatskim civilima na šibenskom području, predstavlja pravosudni "trofej" uoči godišnjice hrvatske vojne akcije "Oluja", saopšteno je iz Dokumentaciono-informativnog centra "Veritas".

"Veritas" ukazuje na ključne procesne manjkavosti i anomalije ovog slučaja, među kojima su politički tajming, jer je presuda izrečena usred "mrtve sezone" i kolektivnih godišnjih odmora u pravosuđu.

Ocjenjuje se da je svrha ovog hitnog izricanja kazni isključivo politička, i da ima za cilj obezbijediti zvučan političko-pravosudni "trofej" nekoliko dana prije 5. avgusta, dvostrukog hrvatskog državnog praznika, kako bi se u medijima podgrijala ratna retorika.

"Veritas" ukazuje i na procesnu ilegalu i kršenje odbrane, pošto je postupak u posljednje dvije godine vođen u potpunoj tajnosti, a ročišta uopšte nisu najavljivana na javnom ročišniku suda.

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Presuda se, ukazuje se u saopštenju, zasniva na takozvanim nekonfrontiranim iskazima svjedoka, čije su ranije izjave samo pročitane, dok je odbrani uskraćeno ustavno pravo da ih unakrsno ispita pred vijećem.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Splitu nepravosnažno je juče osudilo Đukića i šestoricu bivših vojnih i policijskih funkcionera Republike Srpske Krajine na ukupno 94 godine zatvora, dok je postupak protiv Dragana Harambašića obustavljen zbog smrti.

Ovaj postupak, vođen za navodne ratne zločine na području šibenskog zaleđa od 1991. do 1995. godine, predstavlja klasičan primjer politički motivisanog pravosudnog inženjeringa i tempiranog pritiska na srpski narod uoči predstojeće godišnjice akcije "Oluja".

Prvooptuženi general-major Borislav Đukić /77/ osuđen je na 16 godina zatvora, a istu kaznu zatvora dobili su Jovan Grubić, Milan Radić i Petar Andrić.

Poseban pravosudni paradoks, ističe u "Veritasu", čini kažnjavanje za takozvano "nečinjenje", odnosno neprocesuiranje počinilaca, na osnovu čega su na po 10 godina zatvora osuđeni Vladimir Davidović /komandant 75. mehanizovane brigade milicije SAO Krajine/, te Ilija Prijić i Slobodan Vujko, tadašnji sekretari SUP-a Knin.

Napominje se da su suđenja u odsustvu postala matrica u Hrvatskoj, i da se čak 87 odsto svih procesa za ratne zločine protiv Srba u Hrvatskoj vodi u odsustvu.

U ovom predmetu, general Đukić je poslužio kao fizički talac splitskog pravosuđa, pošto se jedini nalazi u pritvoru i to već 11 godina, a na njegovim leđima je, ocjenjuje "Veritas", presuđeno cijelom sistemu bivše Republike Srpske Krajine.

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"Veritas" ističe da ova presuda u potpunosti potvrđuje surovu statistiku koju decenijama vodi, odnosno da više od 4.000 procesuiranih osoba u Hrvatskoj, čak 97 odsto čine Srbi, kojima se izriču višestruko veće kazne nego pripadnicima hrvatskih snaga za ista djela.

"Primarni cilj ovog modela je stvaranje trajne pravne nesigurnosti koja sprečava povratak izbjeglica i zaštitu njihovih imovinskih prava", ističe se u saopštenju.

Ukazuje se da, iako ova kazna trenutno neće biti spajana sa predmetom "Peruća", gdje je Đukić osuđen nepravosnažno na deset godina, ona služi kao direktan psihološki pritisak na Visoki kazneni sud u Zagrebu, koji 9. septembra odlučuje o žalbi u tom prvom predmetu.

U "Veritasu" ističe da će nastaviti da obavještavaju domaću i međunarodnu javnost o ovom neprekidnom kršenju osnovnih procesnih i ljudskih prava Srba iz Hrvatske, bez obzira na trenutno državljanstvo i boravište, prenosi Srna.