Alajbegović u Juventusu

Fudbaler Kerim Alajbegović nalazi se na korak do potpisivanja ugovora sa fudbalskim klubom Juventusom, javlja poznati novinar Fabricio Romano.

On je objavio da je postignut dogovor između svih strana i da će Juventus za transfer Alajbegovića platiti Bajeru iz Leverkuzena ukupno 35 miliona evra.

Italijanski mediji navode da je značajnu ulogu u realizaciji transfera imao i nekadašnji vezista Juventusa Miralem Pjanić, koji je navodno pomogao u pregovorima i preporučio Alajbegovića čelnicima torinskog kluba.

Prema posljednjim informacijama iz Italije, Alajbegović bi već danas mogao doputovati u Torino, gd‌je bi trebao obaviti ljekarske preglede prije zvaničnog potpisa ugovora. Ipak, termin pregleda za sada još nije službeno potvrđen.

Tarik Muharemović je takođe povezivan sa Juventusom, ali do dogovora nije došlo zbog velike plate koju je bh. reprezentativac tražio.