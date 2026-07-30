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Povećan broj upisanih studenata u Srpskoj

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 12:29

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Кампус Бањалука
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o povećanju broja studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2026/27. godini na javnim visokoškolskim ustanovama sa 5.103 na 5.276.

Broj mjesta za upis u prvi ciklus studija na Univerzitetu u Banjaluci povećan je za 173, odnosno 94 u kategoriji samofinansirajući, 53 u kategoriji studenata stranih državljana i 26 mjesta u kategoriji vanrednih studenata.

Odlukom se odobrava upis 2.778 studenata na redovne i vanredne studije prvog ciklusa na Univerzitetu u Banjaluci i to na redovni - 1.858 studenata čije se školovanje finansira iz budžeta, 517 studenata koji sami finansiraju svoje školovanje, 266 studenata stranih državljana, te 137 studenata na vanredni studij.

Do izmjene odluke o broju studenata došlo je zbog povećanja broja studenata koji se utvrđuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026/27. godini na Univerzitetu u Banjaluci, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Razlog za povećanje broja studenata Univerzitet je obrazložio činjenicom da je ove akademske godine povećana zainteresovanost kandidata za upis na pojedine studijske programe, navodi se u Vladinom saopštenju.

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