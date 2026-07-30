"Konakovićeva konferencija - predizborni politički pamflet"

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Sanja Vulić izjavila je Srni da ovaj klub neće učestvovati na konferenciji koju organizuje ministar inostranih poslova Elmedin Konaković, jer se ne radi o ozbiljnom stručnom skupu, već o predizbornom političkom pamfletu čiji je cilj promocija jedne političke agende.

Reagujući na najavljenu "međunarodnu" konferenciju "Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama BiH", Vulićeva je podsjetila da je Dejtonski mirovni sporazum jasno definisao ustavno uređenje BiH, položaj dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Prema njenim riječima, upravo je poštovanje slova Dejtonskog mirovnog sporazuma jedini put očuvanja stabilnosti i ustavnog poretka BiH.

"Međutim, imajući u vidu da se Konaković i njegovi politički istomišljenici godinama zalažu za takozvani `duh Dejtona`, a ne za njegovo slovo, ne iznenađuju ovakvi pokušaji da se pod plaštom navodnog dijaloga otvaraju teme koje imaju isključivo predizbornu svrhu", naglasila je Vulićeva.

Ona je istakla da je jasno da su ovakve inicijative usmjerene ka preispitivanju dejtonskih principa i postepenoj majorizaciji konstitutivnih naroda, prije svega hrišćanskih naroda, Srba i Hrvata u institucijama BiH.

"SNSD ostaje dosljedan stavu da nema razgovora o bilo kakvom redefinisanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. BiH može funkcionisati isključivo na osnovu njegovog slova, a ne proizvoljnih političkih tumačenja i koncepta takozvanog `duha Dejtona`", kategorična je Vulićeva.

Iz tog razloga, poručili je ona, Klub poslanika SNSD-a neće učestvovati na ovom skupu, niti će davati legitimitet političkim aktivnostima koje smatraju dijelom predizborne kampanje, a ne iskrenim nastojanjem da se rješavaju stvarni problemi u BiH.