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Ističe rok za podnošenje kandidatskih lista za kompenzacijske mandate

30.07.2026 09:38

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CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

Rok za podnošenje kandidatskih lista za kompenzacijske mandate za opšte izbore ističe u srijedu, 5. avgusta, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti, sa koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a podnosi se nakon ovjere redovne liste.

Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži samo imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička partija ili koalicija za jednu ili više višečlanih izbornih jedinica.

Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti sa liste bilo koje višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo, napomenuli su iz CIK-a.

Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internet-stranici /www.izbori.ba/.

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CIK BiH

kompenzaciona lista

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