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Mještani Nove varoši sami kosili ambroziju: Od posječenog drvoreda do ambrozije na ulici

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 10:36

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Нова Варош станари косе амброзију
Foto: Provjereno.info

Mještani Nove varoši jutros su uzeli trimere u ruke i sami pokosili ambroziju u Ulici Milana Radmana.

Prije samo tri mjeseca u ovoj ulici posječen je drvored, a obećano je da će na njegovom mjestu biti zasađeno novo zelenilo. Međutim, u jednoj od najljepših banjalučkih ulica, ambrozija je počela brzo da se širi i raste te stvara probleme posebno za one koji imaju alergije.

Kako kažu mještani, nisu više mogli da čekaju da gradske vlasti riješe problem, pa su odlučili da sami urede prostor ispred svojih kuća i tako zaštite i sebe i svoje komšije.

"Građani Nove varoši su se na kraju sami organizovali i pokosili ambroziju u ulici Milana Radmana. Apel gradskim službama nije dao rezultate. Obećavali su nam moderne drvorede u aleji, a šta smo dobili, dobili smo ambroziju koju niko ne kosi", rekao je Milenko Jaćimović iz ovog naselja.

(Provjereno.info)

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Tagovi :

Košenje

ambrozija

Nova varoš

Gradska uprava Banjaluka

Banjaluka

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