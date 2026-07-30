Neizvjesno u Česmi: Klizište iselilo stanovnike

Autor:ATV redakcija
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U banjalučkom naselju Česma, aktivirano klizište prijeti kućama, ali i životima stanovnika u ovom dijelu grada.
Veoma neizvjesna situacija za sve građane u Česmi odnosi se na čak dva aktivirana klizišta, a najviše stanovnike zabrinjava, kako kažu, djeca, koja ovim dijelom svakodnevno prolaze.
„Ovdje je putna komunikacija ugrožena, i kao što možete vidjeti, klizište se nalazi na nekih pet do sedam metara od kuće. Naš problem traje nekih 12 godina. Obraćali smo se svima, kako republičkim tako i gradskim institucijama, ali su se oglušili, nisu pronašli rješenje i mi smo se odlučili da na ovakav način pokušamo riješiti ovaj ozbiljan problem“, rekao je Mićo Drobac, mještanin Česme.
Kako kaže Mićo, zabrinutost je velika s obzirom da ovim dijelom grada se svakodnevno kreću građani, a među njima i oni najmlađi te apeluju na Gradsku upravu Banjaluka ali i Vode Republike Srpske da pronađu adekvatno rješenje i što skorije riješe ovaj gorući i višegodišnji problem.
„Četiri kuće su iseljene, dvije klizište odnijelo, urušene su. Rješenje za ljude koji su tu živjeli nađeno je tako što je Grad našao zemljište za nove kuće u Motikama i Kuljanima. Zabrinuti smo šta će se dalje dešavati jer je svake godine situacija sve gora, a strahujemo i od voda. Sami mi finansiramo nasipanje puta da možemo proći do naših domova, i to radimo najmanje tri puta godišnje“, rekao je Rade Radanović, mještanin Česme.
Odgovornost se kako kaže Rade prebacuje na institucije, ali rješenja još uvijek nema.
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