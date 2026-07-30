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Neizvjesno u Česmi: Klizište iselilo stanovnike

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 08:27

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Мићо Дробац, мјештанин Чесме
Foto: ATV

U banjalučkom naselju Česma, aktivirano klizište prijeti kućama, ali i životima stanovnika u ovom dijelu grada.

Veoma neizvjesna situacija za sve građane u Česmi odnosi se na čak dva aktivirana klizišta, a najviše stanovnike zabrinjava, kako kažu, djeca, koja ovim dijelom svakodnevno prolaze.

„Ovdje je putna komunikacija ugrožena, i kao što možete vidjeti, klizište se nalazi na nekih pet do sedam metara od kuće. Naš problem traje nekih 12 godina. Obraćali smo se svima, kako republičkim tako i gradskim institucijama, ali su se oglušili, nisu pronašli rješenje i mi smo se odlučili da na ovakav način pokušamo riješiti ovaj ozbiljan problem“, rekao je Mićo Drobac, mještanin Česme.

Kako kaže Mićo, zabrinutost je velika s obzirom da ovim dijelom grada se svakodnevno kreću građani, a među njima i oni najmlađi te apeluju na Gradsku upravu Banjaluka ali i Vode Republike Srpske da pronađu adekvatno rješenje i što skorije riješe ovaj gorući i višegodišnji problem.

Раде Радановић
Rade Radanović

„Četiri kuće su iseljene, dvije klizište odnijelo, urušene su. Rješenje za ljude koji su tu živjeli nađeno je tako što je Grad našao zemljište za nove kuće u Motikama i Kuljanima. Zabrinuti smo šta će se dalje dešavati jer je svake godine situacija sve gora, a strahujemo i od voda. Sami mi finansiramo nasipanje puta da možemo proći do naših domova, i to radimo najmanje tri puta godišnje“, rekao je Rade Radanović, mještanin Česme.

Odgovornost se kako kaže Rade prebacuje na institucije, ali rješenja još uvijek nema.

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Česma

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