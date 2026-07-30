Anćeloti: Izgubili smo od Norveške zbog pauze za hidrataciju

Selektor Brazila Karlo Anćeloti u razgovoru za ESPN ponovo se dotakao debakla njegove reprezentacije i poraza od Norveške, gdje je apostrofirao pauzu za hidrataciju.

Jedna od najvećih kontroverzi nedavno završenog Mundijala jeste pauza za hidrataciju.

Mnogo se o njoj govorilo, a ona je poslužila i kao neka vrsta opravdanja selektora Brazila Karla Anćelotija za ranu eliminaciju njegovog tima.

"Mislim da smo izgubili od Norveške zbog pauze za hidrataciju. Do tog momenta tim je imao kontrolu. Jeste da je Norveška imala mnogo posjeda na svojoj polovini, ali isto tako su i protiv Engleske pa nisu uspjeli da pobjede", rekao je Anćeloti prenosi Sport klub.

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Ipak, stoji na stanovištu da preuzima odgovornost za dešavanja na terenu.

"Tu sam možda napravio grešku. Mislio sam da smo izgubili kontrolu onda kada je već nismo imali. Napravio sam neke izmjene, a tu je bio i problem sa Halandovim golom".

Brazil je ispao u osmini finala i prvi put od 1966. nije bio makar među osam najboljih.