Logo

Aerodrom Banjaluka širi mrežu letova i uvodi hotelske aranžmane

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 09:11

Komentari:

0
Аеродром Бањалука кофери путовање авион превоз транспорт
Foto: ATV

Aerodrom Banjaluka posljednjih godina postao je važna saobraćajna veza Republike Srpske sa evropskim destinacijama. Sa rastom interesovanja putnika, novim linijama i planovima za dalji razvoj, pitanje je kako nastaviti taj trend i odgovoriti na sve veće zahtjeve putnika i tržišta.

Direktorka Aerodroma, Valentinom Kecman, u Jutarnjem programu RTRS, rekla je da se u ovoj godini bilježi manji broj putnika ali to je zato jer su niskobudžetne kompanije smanjile broj letova.

"Ono što je važno jeste da smo zadržali iste destinacija i dodali još jednu novu - za Crnu Goru. Prebacili smo fokus na pregovore sa novim avio - kompanijama kako bi širili mrežu letova. Let na liniji Banjaluka - Tivat je postigao uspeh", rekla je Kecman.

Ove zime počeće prodaja karata za letove u bilo kom kraju svijeta.

"Takođe, od proljeća će se moći kupovati i karte za aranžmane za sledeću ljetnu sezonu. Plan je da uz kartu može da se kupi i hotelski aranžman kao i prevoz do hotela", navela je Kecman.

Linija za Tivat će se zadržati i za naredno ljeto, potvrdila je Kecman.

"Pregovara se i za tri leta sedmično i vjerovatno će se to realizovati. Ovo je bio dobar potez, sa promocijom te linije i jako smo zadovoljni", navela je Kecman.

Trenutno su u toku pregovori i za neke nove linije za proljeće.

"Dobra je saradnja i sa resornim ministarstvom. Do početka zimske sezone imaćemo listu destinacija za sljedeće ljeto. Dva leta sedmično ostaće i za Srbiju", navela je Kecman.

(RTRS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Valentina Kecman

aerodrom Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Снајпер

Republika Srpska

Prva snajperska puška proizvedena u Republici Srpskoj

14 h

0
Игор Додик са чланицама СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Žene su važna karika SNSD-a, tako će biti i u budućnosti

19 h

2
предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Sloboda - sveta riječ srpskog naroda

20 h

0
Нуждић позвао надлежне органе у ФБиХ да хитно реагују поводом информација о Елфети Весели

Republika Srpska

Nuždić pozvao nadležne organe u FBiH da hitno reaguju povodom informacija o Elfeti Veseli

21 h

3

  • Najnovije

12

14

Košarac: Konakovićevo perfidno nastojanje da rehabilituje propale politike

12

10

Graorac: Tri decenije bez pravde za srpske žrtve

12

07

Šokantan slučaj u Banjaluci: Ženu i dijete držali zatočene u stanu!

12

06

U Rijeci zbog najavljenog toplotnog talasa beskućnicima obezbijeđen smještaj

12

03

Počinje najveća obnova prijedorske bolnice: Investicija vrijedna skoro 196 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima