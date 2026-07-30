Aerodrom Banjaluka širi mrežu letova i uvodi hotelske aranžmane

Aerodrom Banjaluka posljednjih godina postao je važna saobraćajna veza Republike Srpske sa evropskim destinacijama. Sa rastom interesovanja putnika, novim linijama i planovima za dalji razvoj, pitanje je kako nastaviti taj trend i odgovoriti na sve veće zahtjeve putnika i tržišta.

Direktorka Aerodroma, Valentinom Kecman, u Jutarnjem programu RTRS, rekla je da se u ovoj godini bilježi manji broj putnika ali to je zato jer su niskobudžetne kompanije smanjile broj letova.

"Ono što je važno jeste da smo zadržali iste destinacija i dodali još jednu novu - za Crnu Goru. Prebacili smo fokus na pregovore sa novim avio - kompanijama kako bi širili mrežu letova. Let na liniji Banjaluka - Tivat je postigao uspeh", rekla je Kecman.

Ove zime počeće prodaja karata za letove u bilo kom kraju svijeta.

"Takođe, od proljeća će se moći kupovati i karte za aranžmane za sledeću ljetnu sezonu. Plan je da uz kartu može da se kupi i hotelski aranžman kao i prevoz do hotela", navela je Kecman.

Linija za Tivat će se zadržati i za naredno ljeto, potvrdila je Kecman.

"Pregovara se i za tri leta sedmično i vjerovatno će se to realizovati. Ovo je bio dobar potez, sa promocijom te linije i jako smo zadovoljni", navela je Kecman.

Trenutno su u toku pregovori i za neke nove linije za proljeće.

"Dobra je saradnja i sa resornim ministarstvom. Do početka zimske sezone imaćemo listu destinacija za sljedeće ljeto. Dva leta sedmično ostaće i za Srbiju", navela je Kecman.

(RTRS)