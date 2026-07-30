U Njemačkoj skoro 10.000 ljudi preminulo od vrućine

Procjenjuje se da je 9.800 ljudi u Njemačkoj preminulo od posljedica ekstremne vrućine ove godine, saopšteno je iz Instituta "Robert Koh".

U saopštenju se navodi da je najveći broj smrtnih slučajeva zabilježen u starosnoj grupi od 75 godina i više, javio je Rojters, prenosi Srna.

Iz Instituta ističu da je primijećen porast stope smrtnosti tokom vrelih dana, te da se očekuje dodatno povećanje broja smrtnih slučajeva zbog nastavka ekstremno toplog ljeta.