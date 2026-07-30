Ponovo napadnuti objekti Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma

Kaspijski naftovodni konzorcijum (KNK) obustavio je tokom noći isporuke nafte na svom pomorskom terminalu nakon napada bespilotne letjelice na tanker "Nisos Sifnos" (Nissos Sifnos).

Tanker "Nisos Sifnos", koji plovi pod zastavom Maršalskih Ostrva, a u vlasništvu je "Tengizchevroil" (kompanija "Chevron") tokom utovara nafte na pristaništu VPU-3, bio je izložen terorističkom napadu, navodi se u saopštenju Konzorcijuma.

Napad dronova na kolektore za prijem nafte na teretnoj palubi izazvao je požar, koji su ugasili posada tankera i tri pomoćna broda Konzorcijuma.

U napadu nije bilo povrijeđenih ni žrtava. Izlivanje nafte je spriječeno, ističe se u saopštenju.

Kaspijski konzorcijum napominje se da svi objekti naftovoda rade normalno, kao i da napadnuti tanker nije potonuo. Procjena štete je u toku.

U Konzorcijumu napominju da ovo nije bio jedini napad, piše Sputnjik.

- U teritorijalnim vodama, šest nautičkih milja od pomorskog terminala KNK, tanker "Marati" (Marathi), koji je plovio pod zastavom Ostrva Men, takođe je napadnut dok je bio na putu da primi naftu na pomorskom terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma - dodaje se u saopštenju.

Dronovi Oružanih snaga Ukrajine i ranije su gađali brodove i objekte naftnog terminala Kaspijskog cjevovodnog konzorcijuma u Crnom moru.