OpenAI navodno sprema svoj prvi telefon, masovna proizvodnja mogla bi da počne već 2027. godine

OpenAI planira veliki ulazak na tržište hardvera. Prema novim informacijama, kompanija razvija sopstveni pametni telefon, a analitičar Ming-Či Kuo očekuje da bi masovna proizvodnja mogla da počne u prvoj polovini 2027. godine.

Ako se ove tvrdnje potvrde, OpenAI više neće biti samo kompanija koja razvija AI modele, već i direktan konkurent proizvođačima poput Epla i Gugla.

Telefon sa vještačkom inteligencijom u centru iskustva

Prema dostupnim informacijama, uređaj bi koristio prilagođenu verziju MediaTek procesora i bio bi osmišljen tako da j inteligencija neprekidno analizira kontekst u kojem se korisnik nalazi. To uključuje lokaciju, aktivnosti i način korišćenja telefona kako bi odgovori i funkcije bili što više prilagođeni svakodnevnim navikama.

Za sada nisu objavljeni detalji o dizajnu ili specifikacijama uređaja, a sve informacije potiču iz nezvaničnih izvora.

Telefon je samo dio mnogo većeg plana

Prema istim navodima, OpenAI paralelno razvija čitav ekosistem AI uređaja. Prvi bi mogao da stigne prenosivi pametni zvučnik bez ekrana, zasnovan na ČetGPT koji bi upravljao pametnim domom, odgovarao na pitanja i vremenom učio navike korisnika. Njegova cijena navodno bi iznosila između 200 i 300 dolara, a predstavljanje se očekuje početkom 2027. godine.

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Pominju se i pametne naočare, slušalice i drugi uređaji sa vještačkom inteligencijom. Razvoj ovih proizvoda ubrzan je nakon što je OpenAI preuzeo startup bivšeg Apple dizajnera Džonija Ajva, dok je kompaniji pristupio i veliki broj bivših Epl inženjera koji su radili na Ajfonu i Vision Pro uređajima.

Ovi potezi već su doveli do pravnog spora između kompanija Epla i OpenAI oko zapošljavanja stručnjaka. Istovremeno, obe kompanije rade na AI hardveru, pa bi narednih nekoliko godina moglo da donese potpuno novu konkurenciju na tržištu potrošačke elektronike.

Važno je naglasiti da OpenAI još nije zvanično potvrdio razvoj telefona niti objavio planove za njegovo predstavljanje, pa sve navedene informacije za sada treba posmatrati kao nezvanične.

(telegraf)