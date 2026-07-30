U Rijeci zbog najavljenog toplotnog talasa beskućnicima obezbijeđen smještaj

Grad Rijeka ponovo je obezbijedio privremeni dnevni smeštaj za beskućnike zbog najavljenog toplotnog talasa i ekstremno visokih temperatura.

Cilj je osobama bez odgovarajućeg smještaja omogućiti siguran boravak tokom najtoplijeg dijela dana, kada visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti njihovo zdravlje.

Ista mera bila je na snazi i krajem juna, tokom prvog ovogodišnjeg toplotnog talasa.

Beskućnike će tokom dana primati oba riječka prihvatilišta. Korisnicima će biti obezbijeđen ručak, osvježenje i napici, prenosi Tanjug.

Grad Rijeka pozvao je građane koji uoče osobu kojoj je potrebna pomoć da je upute u jedno od dva prihvatilišta, prenose hrvatski mediji.