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U Rijeci zbog najavljenog toplotnog talasa beskućnicima obezbijeđen smještaj

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 12:06

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Људи се окупљају на плажи Балтичког мора у Травеминдеу, у Њемачкој, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Probst

Grad Rijeka ponovo je obezbijedio privremeni dnevni smeštaj za beskućnike zbog najavljenog toplotnog talasa i ekstremno visokih temperatura.

Cilj je osobama bez odgovarajućeg smještaja omogućiti siguran boravak tokom najtoplijeg dijela dana, kada visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti njihovo zdravlje.

Ista mera bila je na snazi i krajem juna, tokom prvog ovogodišnjeg toplotnog talasa.

Beskućnike će tokom dana primati oba riječka prihvatilišta. Korisnicima će biti obezbijeđen ručak, osvježenje i napici, prenosi Tanjug.

Grad Rijeka pozvao je građane koji uoče osobu kojoj je potrebna pomoć da je upute u jedno od dva prihvatilišta, prenose hrvatski mediji.

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toplotni talas

Rekordni toplotni talas

rijeka

smještaj

Beskućnici

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