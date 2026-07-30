U Rijeci zbog najavljenog toplotnog talasa beskućnicima obezbijeđen smještaj

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Grad Rijeka ponovo je obezbijedio privremeni dnevni smeštaj za beskućnike zbog najavljenog toplotnog talasa i ekstremno visokih temperatura.
Cilj je osobama bez odgovarajućeg smještaja omogućiti siguran boravak tokom najtoplijeg dijela dana, kada visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti njihovo zdravlje.
Ista mera bila je na snazi i krajem juna, tokom prvog ovogodišnjeg toplotnog talasa.
Beskućnike će tokom dana primati oba riječka prihvatilišta. Korisnicima će biti obezbijeđen ručak, osvježenje i napici, prenosi Tanjug.
Grad Rijeka pozvao je građane koji uoče osobu kojoj je potrebna pomoć da je upute u jedno od dva prihvatilišta, prenose hrvatski mediji.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
58 min0
Društvo
4 h0
Banja Luka
13 h0
Društvo
15 h0
Najnovije
12
14
12
10
12
07
12
06
12
03
Trenutno na programu