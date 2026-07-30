Skandal u Hrvatskoj: Pedofilija u katoličkoj crkvi, sveštenik razriješen

Sveštenik u Hrvatskoj kojeg je bivši pitomac katoličkog semeništa optužio za višegodišnje seksualno zlostavljanje razriješen je dužnosti župnika u parohiji koju je nedavno preuzeo, prenosi Dnevnik.hr pozivajući se na izvore iz katoličke crkve.

Prema tim navodima, nadležni biskup donio je odluku da sveštenika udalji sa službe i primjeni mjere predviđene crkvenim smernicama za zaštitu maloljetnika dok traje razmatranje slučaja.

Optužbe se odnose na događaje koji su, prema iskazu osobe koja tvrdi da je bila žrtva, počeli početkom 2000-ih godina, kada je pohađala semenište kao maloljetnik. Navodno zlostavljanje, kako se navodi, trajalo je više godina.

Slučaj je prvi put prijavljen još 2012. godine, kada je tadašnji student bogoslovije u Beču o svemu poverio kolegi. Nakon toga informacije su stigle do tadašnjeg požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, koji je pokrenuo internu provjeru preko jednog sveštenika. Iako su, prema navodima medija, prikupljeni materijali ukazivali na osnovanost optužbi, postupak tada nije dobio epilog.

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U međuvremenu, predmet je dospio i pred državne organe. Hrvatsko državno tužilaštvo potvrdilo je da se sprovodi istraga, dok je policija, prema nezvaničnim informacijama, kontaktirala osobu koja je iznijela optužbe radi davanja iskaza.

Pored prvobitne prijave, pojavilo se još nekoliko osoba koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja tokom boravka u semeništu. Policija je saopštila da i te navode provjerava u okviru odvojenih izvida.

Ukoliko se optužbe potvrde, radilo bi se o slučajevima u kojima su navodne žrtve u vrijeme spornih događaja bile maloljetne, budući da je Međubiskupijsko semenište na zagrebačkoj Šalati srednjoškolska ustanova namjenjena obrazovanju budućih sveštenika.

Nadležne institucije za sada nisu iznele više detalja o toku postupka, navodeći da su provere i dalje u toku.

(dnevnik)