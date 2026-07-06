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Hrvatski sveštenik rekao da je moguće da je Hitler u raju

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 16:42

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Хрватски свештеник рекао да је могуће да је Хитлер у рају

Hrvatski sveštenik don Damir Stojić, poznat po stavovima koji u javnosti često izazivaju polemike, u podkastu je govorio o Bogu i vjeri, a izjavio je i da je moguće da je Adolf Hitler završio u raju ako se pokajao.

Upitan da li bi bio drugačija osoba da nije vjernik, odgovorio je da Bog i hrišćanstvo upravljaju njegovim moralom i svakako bi živio drugačije. Naglasio je da je pravi Damir onaj kojeg je vjera podigla i usmjerila.

Na pitanje je li ga popularnost uzoholila odgovorio je da nije jer je uvijek imao ljude oko sebe zadužene za njegovu poniznost, a uvjeren je da mu ni drugi sveštenici nisu zamjerali na popularnosti.

Ipak, kao najveći grijeh sveštenika naveo je oholost, zavist i lijenost, "ne računajući jasne grijehe poput opijanja i seksualnih prestupa". Konstatovao je i da niko nije savršen, ali celibat u Crkvi funkcioniše. Na pitanje griješe li sveštenici bludno, odgovorio je da nema statistiku, a izjavio je i da su ga nevjernici u životu više povrijedili nego vjernici.

Potom je na red došla tema raja. Odgovorio je da je moguće doći u raj bez odlazaka na mise, ali nije moguće nekog molitvama izvući iz pakla. "Pakao je definitivno kraj", istakao je, nakon čega je uslijedilo pitanje je li moguće da je Adolf Hitler u raju. "Ne znam, sve je moguće uz Božje milosrđe. zadnji njegov dah ako je zavapio: "Isuse, smiluj mi se", onda je moguće", odgovorio je Stojić.

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Tagovi :

don Damir Stojić

Adolf Hitler

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