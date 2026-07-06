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Fudbaler Engleske završio učešće na Mundijalu

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 17:36

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Тренерски штаб брине о Џордану Хендерсону (14) из Енглеске након повреде задобијене током прославе послије утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Мексика и Енглеске у Мексико Ситију, у недјељу, 5. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Eduardo Verdugo

Pobjeda fudbalske reprezentacije Engleske nad Meksikom i plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva ostali su u sjenci povrede Džordana Hendersona, koji je zbog bizarne nesreće tokom proslave završio učešće na turniru.

Izabranici Tomasa Tuhela uspjeli su da prežive dramatičan meč na stadionu „Asteka“, gdje su skoro cijelo drugo poluvreme igrali sa desetoricom igrača. Ipak, velika radost nakon posljednjeg sudijskog zvižduka pretvorila se u tragediju u trenucima kada su igrači krenuli ka tribini sa engleskim navijačima.

Fudbaler Brentforda, Henderson, pokušao je da preskoči reklamne panoe kako bi stigao do pristalica „Gordog albiona“, ali je tom prilikom nesrećno pao i svom težinom doskočio na ruku. Igrač je ostao da leži na travi previjajući se od bolova, dok su mu saigrači i medicinsko osoblje odmah pritrčali u pomoć.

Britanski mediji su ekspresno potvrdili najcrnje slutnje – Henderson je zadobio prelom ručnog zgloba koji zahtijeva hitnu hiruršku intervenciju. On je sa stadiona iznet na nosilima i prebačen u najbližu bolnicu na dodatne preglede, ali je već sada jasno da više neće moći da pomogne reprezentaciji u nastavku takmičenja.

(telegraf)

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Tagovi :

Engleska

Svjetsko prvenstvo 2026

fudbaler

Džordan Henderson povreda

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