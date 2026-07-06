Fudbaler Engleske završio učešće na Mundijalu

Pobjeda fudbalske reprezentacije Engleske nad Meksikom i plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva ostali su u sjenci povrede Džordana Hendersona, koji je zbog bizarne nesreće tokom proslave završio učešće na turniru.

Izabranici Tomasa Tuhela uspjeli su da prežive dramatičan meč na stadionu „Asteka“, gdje su skoro cijelo drugo poluvreme igrali sa desetoricom igrača. Ipak, velika radost nakon posljednjeg sudijskog zvižduka pretvorila se u tragediju u trenucima kada su igrači krenuli ka tribini sa engleskim navijačima.

Fudbaler Brentforda, Henderson, pokušao je da preskoči reklamne panoe kako bi stigao do pristalica „Gordog albiona“, ali je tom prilikom nesrećno pao i svom težinom doskočio na ruku. Igrač je ostao da leži na travi previjajući se od bolova, dok su mu saigrači i medicinsko osoblje odmah pritrčali u pomoć.

Britanski mediji su ekspresno potvrdili najcrnje slutnje – Henderson je zadobio prelom ručnog zgloba koji zahtijeva hitnu hiruršku intervenciju. On je sa stadiona iznet na nosilima i prebačen u najbližu bolnicu na dodatne preglede, ali je već sada jasno da više neće moći da pomogne reprezentaciji u nastavku takmičenja.

(telegraf)