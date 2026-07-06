Haland bacio Srbe u trans: Otkrio ko mu je sporstki idol

Autor:ATV redakcija
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Erling Haland glavna je priča Svjetskog prvenstva nakon što je s dva pogotka srušio Brazil i odveo Norvešku u četvrtfinale, a sada se društvenim mrežama proširila i jedna njegova kratka izjava.
Na pitanje ko mu je sportski heroj, norveški napadač odgovorio je bez razmišljanja:
'Novak Đoković.'
Halandov odgovor posebno je odjeknuo u regionu, gdje se odmah počeo dijeliti uz norvešku i srpsku zastavu. Nije tajna da napadač Mančester Sitija cijeni Đokovića, jednog od najvećih tenisera svih vremena, poznatog po mentalnoj snazi, dugovječnosti i sposobnosti da najveće mečeve igra najbolje kada je pritisak najveći.
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Upravo su te karakteristike mnogi povezali i s Halandovom predstavom protiv Brazila. Norvežanin nije trebao puno dodira, ali je iskoristio ključne trenutke i srušio jednu od najvećih reprezentacija u povijesti nogometa.
Nakon pobjede nad Brazilom i kratke poruke 'Well well well' na društvenim mrežama, Haland je još jednom pokazao da zna kako privući pažnju i izvan terena, prenosi Tportal.
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