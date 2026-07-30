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"Plaši me ovaj Maja Nikolić pogled": Neda iz serije "Greh njene majke" ponovo objavila bizaran snimak

30.07.2026 12:53

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"Плаши ме овај Маја Николић поглед": Неда из серије "Грех њене мајке" поново објавила бизаран снимак
Foto: Printscreen/RTS

Glumica Ivana Jovanović, koja se proslavila ulogom Nede u hit seriji "Greh njene majke", ponovo je u žiži javnosti zbog snimaka koje objavljuje na društvenim mrežama.

Ivana Jovanović je objavila snimak iz kreveta, na kom na engleskom jeziku "upoznaje" pratioce sa svojim plišanim igračkama i potom ih ljubi.

"Dunjica kadar nevera", "Plaši me ovaj Maja Nikolić pogled", "Čemu ovo?", pišu korisnici Iksa u komentarima.

Dan ranije glumica je šetala Beogradom i objavila snimak u kojem objašnjava kako se prelazi ulica u srpskoj prestonici. U videu je istakla da pješaci, čak i kada im je zeleno svjetlo na semaforu, moraju dobro da pripaze jer će ih u suprotnom "kola bukvalno pregaziti".

Ivana je lagano krenula preko pješačkog prelaza, ali se u međuvremenu svjetlo za pješake promijenilo i upalilo se crveno. Umjesto da ubrza, ona je nastojala da nastavi nonšalantno šetanje i snimanje telefonom, zbog čega su vozači počeli bijesno da joj trube kako bi se sklonila sa puta.

"Trube ti jer ti se upalilo crveno, a ti se nonšalantno šetaš snimajući se na pješačkom prelazu. Za to sledi novčana kazna", "Bukvalno je bilo crveno svetlo kad je bila na pola pešačkog", "Dok je zeleno bulji u kameru, kad je crveno krene da prelazi, ma bravo", neki su od komentara na mrežama.

Podsjetimo, Ivana je nakon snimanja serije "Greh njene majke" napustila Srbiju i otišla u Ameriku, gdje je provela 11 godina. Za to vrijeme uspela je da "zaboravi" srpski jezik te je zbog toga prije dve godine bila na meti negativnih komentara.

(Nova)

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Tagovi :

Ivana Jovanović

glumica

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