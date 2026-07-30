Stevo Tajvanac kod gradonačelnika Ćurića: „Ti si institucija!“

Tajvanac, koji je osvojio Trebinje, ali i region sastao se sa gradonačelnikom jedne od najposjećenijih turističkih destinacija Republike Srpske, Mirkom Ćurićem.

Stiv Lin, ili kako su ga još nazvali „Stevo Tajvanac“ imao je priliku sastati se sa gradonačelnikom Trebinja, koji je postao njegov „paša“, kako navodi u svojoj objavi na Instagramu.

„Rekao je da bismo možda jednog dana mogli zajedno pjevati na ulici i dijeliti zaradu pola-pola“, šaljivo je napisao ovaj simpatični zabavljač, te se ovim putem mnogo zahvalio gradonačelniku Trebinja uz riječi:

„Ti si institucija!“

Ukoliko niste imali priliku upoznati Stevu Tajvanca, naša ekipa je nedavno razgovarala sa njim, a osim njegovog vedrog duha i humora, imali su priliku uživati i u njegovim pjesmama kao što to svakodnevno čine Trebinjci pod platanima.

Društvo Stevo Tajvanac oduševio Trebinjce: Pjeva domaće hitove, voli kafanu, a svakodnevno uči nove riječi

Trebinjci su oduševljeni Tajvancem Stivom te poručuju da je on dokaz da je Trebinje u stanju da zagrli cijeli svijet, a cijeli svijet sada može da zagrli i Trebinje.