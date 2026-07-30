Logo

Stevo Tajvanac kod gradonačelnika Ćurića: „Ti si institucija!“

Autor:

Marija Milanović
30.07.2026 11:35

Komentari:

0
Стево Тајванац и Мирко Ћурић
Foto: Instagram/pistalinovecky/printscreen

Tajvanac, koji je osvojio Trebinje, ali i region sastao se sa gradonačelnikom jedne od najposjećenijih turističkih destinacija Republike Srpske, Mirkom Ćurićem.

Stiv Lin, ili kako su ga još nazvali „Stevo Tajvanac“ imao je priliku sastati se sa gradonačelnikom Trebinja, koji je postao njegov „paša“, kako navodi u svojoj objavi na Instagramu.

„Rekao je da bismo možda jednog dana mogli zajedno pjevati na ulici i dijeliti zaradu pola-pola“, šaljivo je napisao ovaj simpatični zabavljač, te se ovim putem mnogo zahvalio gradonačelniku Trebinja uz riječi:

„Ti si institucija!“

Ukoliko niste imali priliku upoznati Stevu Tajvanca, naša ekipa je nedavno razgovarala sa njim, a osim njegovog vedrog duha i humora, imali su priliku uživati i u njegovim pjesmama kao što to svakodnevno čine Trebinjci pod platanima.

Стево Тајванац

Društvo

Stevo Tajvanac oduševio Trebinjce: Pjeva domaće hitove, voli kafanu, a svakodnevno uči nove riječi

Trebinjci su oduševljeni Tajvancem Stivom te poručuju da je on dokaz da je Trebinje u stanju da zagrli cijeli svijet, a cijeli svijet sada može da zagrli i Trebinje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Stevo Tajvanac

Mirko Ćurić

Trebinje

Pjevač

Instagram

Komentari (0)

Više iz rubrike

Требиње

Gradovi i opštine

Vrućine, gužve i nepažnja: Trebinjska policija uputila apel vozačima

2 h

0
Вожња у контра смјеру у кружном у Палама

Gradovi i opštine

Vozač izazvao haos u tek otvorenom kružnom toku u Palama

15 h

0
Радови на изградњи обалоутврде на ријеци Дрини у насељу терминал.

Gradovi i opštine

Počela izgradnja obaloutvrde u Karakaju kod Zvornika

16 h

0
РиТЕ Угљевик

Gradovi i opštine

I dalje nema proizvodnje struje u RiTE Ugljevik

17 h

0

  • Najnovije

12

14

Košarac: Konakovićevo perfidno nastojanje da rehabilituje propale politike

12

10

Graorac: Tri decenije bez pravde za srpske žrtve

12

07

Šokantan slučaj u Banjaluci: Ženu i dijete držali zatočene u stanu!

12

06

U Rijeci zbog najavljenog toplotnog talasa beskućnicima obezbijeđen smještaj

12

03

Počinje najveća obnova prijedorske bolnice: Investicija vrijedna skoro 196 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima