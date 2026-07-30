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Nasjeli na međunarodnu prevaru: Sa računa Igmana navodnom greškom isplaćeno 780 hiljada evra nepoznatom partneru

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ATV redakcija
30.07.2026 10:41

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Насјели на међународну превару: Са рачуна Игмана наводном грешком исплаћено 780 хиљада евра непознатом партнеру
Foto: Igman

Sa računa kompanije Igman d.d. Konjic nestalo je oko 780.000 evra, a slučaj je prijavljen nadležnim institucijama koje su pokrenule istragu zbog sumnje da je riječ o sofisticiranoj hakerskoj prevari, saznaje Istraga.

Nestanak novca prijavljen je prošlog petka, kada su o svemu obaviješteni Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Tužilaštvo HNK i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

Prema dosadašnjim saznanjima, sumnja se da je preduzeće postalo žrtva takozvane „business e-mail compromise“ prevare, u kojoj počinioci koriste lažne e-mail adrese kako bi se predstavili kao poslovni partneri. U konkretnom slučaju, novac sa računa Igmana je navodno uplaćen na transakcijski račun koji su dostavili prevaranti koristeći e-mail adresu koja je bila gotovo identična službenoj adresi firme iz Turske sa kojom Igman sarađuje.

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Istražitelji su u međuvremenu uspjeli ući u trag većem dijelu novca. Kako saznaje Istraga, oko 600.000 evra prebačeno je na račun u Holandiji i taj iznos je odmah blokiran, odnosno zamrznut zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih institucija i međunarodnoj saradnji. Međutim, preostalih oko 180.000 evra prebačeno je na tri različita računa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Za sada nije poznato da li će taj novac biti moguće vratiti, a aktivnosti na njegovom pronalasku i eventualnom blokiranju su u toku.

Nadležne policijske i pravosudne institucije nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog slučaja, identifikovale odgovorne osobe i pokušao osigurati povrat sredstava.

Kompanija Igman se inače nalazi u jednoj od najtežih poslovnih kriza od svog osnivanja. Fabrika namjenske industrije iz Konjica poslovnu 2025. godinu završila je s gubitkom od 15,3 miliona maraka, što predstavlja jedan od najvećih minusa u njenoj novijoj istoriji.

(Istraga)

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Igman Konjic

prevara

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