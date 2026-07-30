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Broj preminulih od ebole premašio 1.500!

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 13:18

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Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 1.521, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.

U saopštenju se navodi da su u posljednja 24 časa zabilježena 34 smrtna slučaja za koje je potvrđeno da su posljedica ebole.

Broj zaraženih u Kongu porastao je na 3.442, prenio je TASS.

Stopa smrtnosti od ebole je 44,2 odsto, prenosi Srna

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DR Kongo

Ebola virus

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zaraza

virus

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