Broj preminulih od ebole premašio 1.500!

Autor:ATV redakcija
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Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 1.521, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.
U saopštenju se navodi da su u posljednja 24 časa zabilježena 34 smrtna slučaja za koje je potvrđeno da su posljedica ebole.
Broj zaraženih u Kongu porastao je na 3.442, prenio je TASS.
Stopa smrtnosti od ebole je 44,2 odsto, prenosi Srna
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