Broj preminulih od ebole premašio 1.500!

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 1.521, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.

U saopštenju se navodi da su u posljednja 24 časa zabilježena 34 smrtna slučaja za koje je potvrđeno da su posljedica ebole.

Broj zaraženih u Kongu porastao je na 3.442, prenio je TASS.

Stopa smrtnosti od ebole je 44,2 odsto, prenosi Srna