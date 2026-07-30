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Požare u Turskoj gasi više od 3.500 ljudi i 23 aviona

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ATV redakcija
30.07.2026 07:42

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Ватра гори у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, сриједа, 29. јул 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

U gašenju šumskih požara koji su pogodili Tursku učestvuje 3.514 ljudi, 23 aviona, 54 helikoptera i 1.035 kopnenih vozila, saopštilo je Predsjedništvo za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama.

Kako se navodi, požari su, između ostalog, pogodili Antaliju, Bursu, Manisu, Alanju i Čanakale, prenosi TRT Haber.

Prema lokalnoj administraciji u mediteranskoj provinciji Mugla, 703 stanovnika iz 408 kuća koje se nalaze u zoni požara evakuisano je iz predostrožnosti. Evakuisano je i 45 pacijenata iz lokalne javne bolnice.

"Požar je oštetio 55 zgrada u šest okruga, neke su potpuno uništene", saopštila je pokrajina Mugla.

Samo u gašenju tog požara učestvuje 25 aviona, 410 kopnenih vozila i 1.100 ljudi.

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"Napore u suzbijanju šumskih požara intenzivno i kontinuirano sprovode šumarske organizacije i sve relevantne institucije i organizacije u okviru Turskog plana za reagovanje na katastrofe, koristeći svoja vozila i osoblje, kao dio Nacionalnog plana za reagovanje na šumske požare", saopštilo je Predsjedništvo.

Lokalne vlasti izvještavaju da vatra ne predstavlja prijetnju turističkim područjima, jer se nalaze na značajnoj udaljenosti od požara, prenosi Srna.

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