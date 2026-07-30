Tramp ponovo prijeti "snažnim udarom" na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da će Sjedinjene Američke Države "snažno udariti" na Iran nakon iranskog raketnog napada na američke snage u Jordanu.

Istovremeno, u američko-saudijskim udarima u Iraku poginulo je najmanje 20 pripadnika proiranske milicije, dok su se nakon napada dronom u egipatskoj luci Damijeta zapalila dva tankera za skladištenje gasa, od kojih je jedan američki.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su snage Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) pokušale iznenadni napad na američke snage na Bliskom istoku lansiranjem više balističkih raketa iz Irana, ali da su sve rakete presretnute.

Istovremeno, američke i saudijske snage izvele su vazdušne udare na ciljeve u istočnom Iraku, za koje tvrde da su povezani sa proiranskim grupama. Prema iračkim Narodnim mobilizacionim snagama, poginulo je najmanje 20 ljudi, a 32 su povrijeđene.

IRGC je saopštio da su njegove pomorske snage pogodile tri naftna tankera u Ormuskom moreuzu, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i plovili "neovlašćenom rutom". Nije objavljeno pod kojom su zastavom tankeri plovili, niti ima podataka o teretu i posadi.

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da će SAD "snažno udariti" na Iran nakon presretanja balističkih raketa, dok je iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao građane da ostanu jedinstveni i "čvrsto stanu protiv neprijatelja".

Iranski mediji, u međuvremenu, javljaju da su u američko-saudijskim napadima u Iraku poginula četiri vojna savjetnika IRGC-a.

Prema pisanju *Tajmsa ov Izraela*, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i predsjednik SAD Donald Tramp u Bijeloj kući razgovarali su o tri moguća pristupa Iranu – diplomatskom sporazumu, nastavku pritiska sankcijama bez novog rata ili pokretanju nove vojne ofanzive. Visoki izraelski zvaničnik naveo je da Netanjahu nije predlagao vojno rješenje.

Irački Savjet za nacionalnu bezbjednost održao je hitan sastanak nakon napada u kojem je stradalo najmanje 20 pripadnika proiranske milicije, pozvavši na diplomatsko rješavanje krize i izbjegavanje uvlačenja Iraka u regionalni sukob.

U međuvremenu, Rojters prenosi da su se nakon udara dronom u egipatskoj luci Damijeta zapalila dva tankera za skladištenje gasa, od kojih je jedan američki.

(RTS)