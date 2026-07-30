Danas u Srpskoj pakleno! Stižu visoke temperature

Ovog jutra u Republici Srpskoj vrijeme je vedro i sunčano u svim predjelima.

Uz rijeke na jugoistoku magla i niska oblačnost. Vjetar je slab i promjenljiv ili je tiho, bez vjetra.

I dalje nastavlja da jača uticaj grebena sa jugozapada uz priliv još toplijeg vazduha sa sjevera Afrike. U prizemlju polje pritiska iznad normale pod uticajem anticiklona.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u višim predjelima i na jugu pojačan.

Maksimalna temperatura vazduha od 34°S do 39°S , u višim predjelima od 28°S, saopšteno je iz RHMZ-a.