Ostojić nakon presude Đukiću: „Za srpske žrtve Krajine i dalje nema pravde“

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić reagovao je povodom presude hrvatskog suda, kojom su general JNA Borislav Đukić i još šestorica krajiških Srba osuđeni na ukupno 94 godine zatvora, poručivši da je nedopustivo da se srpskim borcima i stradalnicima sudi, dok za pogrom nad Srbima iz Republike Srpske Krajine odgovornih za zločine do danas nema.

„Ovo nije pitanje jedne presude. Ovo je pitanje prava, pravde, istine i jednakih aršina.

Dok se general Borislav Đukić, poslije 11 godina provedenih u pritvoru, ponovo suočava sa teškom kaznom, postavljamo pitanje: ko je odgovarao za pogrom nad stotinama hiljada Srba iz Republike Srpske Krajine, za njihovo protjerivanje, stradanje i uništenu imovinu?

Za „Oluju“ se u Hrvatskoj pripremaju proslave, a za srpske žrtve i dalje nema pravde koja bi odgovarala razmjerama stradanja.

Ne tražimo privilegiju. Tražimo jednak zakon i jednaku pravdu za sve, a ne politički montirane procese protiv Srba u Hrvatskoj, što je postala praksa“, istakao je ministar Ostojić.