Logo

Ostojić nakon presude Đukiću: „Za srpske žrtve Krajine i dalje nema pravde“

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 14:27

Komentari:

0
министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
Foto: ATV

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić reagovao je povodom presude hrvatskog suda, kojom su general JNA Borislav Đukić i još šestorica krajiških Srba osuđeni na ukupno 94 godine zatvora, poručivši da je nedopustivo da se srpskim borcima i stradalnicima sudi, dok za pogrom nad Srbima iz Republike Srpske Krajine odgovornih za zločine do danas nema.

„Ovo nije pitanje jedne presude. Ovo je pitanje prava, pravde, istine i jednakih aršina.

Dok se general Borislav Đukić, poslije 11 godina provedenih u pritvoru, ponovo suočava sa teškom kaznom, postavljamo pitanje: ko je odgovarao za pogrom nad stotinama hiljada Srba iz Republike Srpske Krajine, za njihovo protjerivanje, stradanje i uništenu imovinu?

Za „Oluju“ se u Hrvatskoj pripremaju proslave, a za srpske žrtve i dalje nema pravde koja bi odgovarala razmjerama stradanja.

Ne tražimo privilegiju. Tražimo jednak zakon i jednaku pravdu za sve, a ne politički montirane procese protiv Srba u Hrvatskoj, što je postala praksa“, istakao je ministar Ostojić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radan Ostojić

Republika Srpska

stradanje Srba

Optužnica

Borislav Đukić

Komentari (0)

Pročitajte više

Пресуда генералу Ђукићу и крајишким Србима правосудни "трофеј" уочи годишњице "Олује"

Republika Srpska

Presuda generalu Đukiću i krajiškim Srbima pravosudni "trofej" uoči godišnjice "Oluje"

4 h

0

Više iz rubrike

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Prioritet u Kalinoviku - razvoj turizma i sportske infrastrukture

1 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Nastavljamo s daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru

1 h

2
Саво Минић сједница Владе

Republika Srpska

Minić: Rekonstrukcijom prijedorske bolnice do boljih uslova rada

2 h

0
Влада Републике Српске сједница

Republika Srpska

U prošloj godini dodijeljena državna pomoć od 276 miliona KM

3 h

2

  • Najnovije

15

25

Došao na tetoviranje pa ubio čovjeka: Novi detalji brutalnog ubistva

15

24

Jedna osoba stradala u požaru kuće u Banjaluci

15

19

Medvedev: Moramo razmišljati o budućnosti, SVO će se završiti našom pobjedom

15

13

Poljaku predložen pritvor: Osumnjičen za vandalizam u Međugorju

15

12

Tragičan sudar tri vozila u BiH: Jedno preminulo, ima povrijeđenih

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima