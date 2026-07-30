Došao na tetoviranje pa ubio čovjeka: Novi detalji brutalnog ubistva

Istraga ubistva koje se dogodilo u utorak uveče kod Sombora je u toku, a mještani sela Svetozar Miletić i Stanišić, odakle su osumnjičeni i žrtva, a koja su udaljena desetak kilometara jedno od drugog, kažu da, nažalost, nisu iznenađeni što je njihov komšija M. D. (54) nastradao.

Kako saznaje Kurir od mještana, ubistvo se dogodilo u Svetozar Miletiću, selu iz kog je osumnjičeni R. V. (35).

"Taj mladić je kobnog dana otišao u susjedno selo Stanišić, čuli smo da je tamo išao da bi se istetovirao. Kada je to obavio krenuo je kući u svoje selo, a ubijeni M. D., koji je inače živio u Stanišiću, ga je povezao", pričaju mještani za Kurir ono što su čuli o nemilom događaju i dodaju da je ubijeni M. D. povremeno taksirao.

"Znamo da je on, da kažem, na divlje taksirao. Moguće da je zato povezao ovog mladića do susjednog sela. Priča se da su se posvađali kad su stigli u Svetozar Miletić, a oko čega je izbila svađa, nama nije poznato", kaže sagovornik i dodaje:

"Kažu da je došlo do tuče i da je R.V. nezgodno udario M. D. koji je nesrećno pao i udario se prilikom pada i onda je preminuo. Neko priča i da je ubijeni najprije potegao nož na R. V., te da se ovaj branio i da ga je udrio u samoodbrani. Sad da li je baš bilo tako, ne mogu da tvrdim, nisam bio prisutan, ovo je ono što se priča po selima".

Prema riječima naših sagovornika iz sela Svetozar Miletić i Stanišić, osumnjičeni mladić je povremeno odlazio u inostranstvo.

"Ima porodicu i ženu, malo, malo pa je odlazio u inostranstvo da radi", kažu oni.

Prema njihovim riječima, ubijeni M.D. je važio za problematičnog čoveka zbog čega je, kako kažu, bilo pitanje vremena kada će se ovako nešto dogoditi.

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"M. D. je bio rodom iz Crne Gore, a u Stanišić je došao odavno. Znao je on da prvi probleme i započinje svađe, mnogi mještani su sa njim imali sukob", pričaju mještani,

Saopštenje policije

Podsjetimo, iz Policijske uprave Sombor juče su saopštili da su uhapsili R. V. (35) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično d‌jelo ubistvo.

"Kako se sumnja, on je u okolini Sombora, nakon sukoba, zadao više udaraca pedesetčetvorogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo", piše u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

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Inače, osumnjičeni je danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Somboru i iznio je svoju odbranu, poslije čega je tužilac predložio da mu se odredi pritvor.