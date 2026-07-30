U Španija izbila tri nova požara: Visoke temperature i vjetar otežavaju gašenje

Tri nova šumska požara izbila su u Španiji, javio je državni televizijski kanal TVE.

Španski premijer Pedro Sančez planira da danas posjeti područje pogođeno katastrofom u provinciji Avila, gdje bjesni najveći požar u novijoj istoriji zemlje. U ovoj provinciji je uništeno oko 50.000 hektara.

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Požari, u provinciji Leon na sjeverozapadu zemlje, do sada su primorali 300 stanovnika iz područja oko sela San Siprijano da napuste domove i oni su privremeno smješteni u školama i sportskim halama.

Ranije je izbio još jedan požar u rezervatu prirode u provinciji Zamora, blizu granice sa Portugalijom, pa su kamp i 12 sela jutros evakuisani.

Pogođeno je oko 1.000 ljudi, a vatrogasci i službe za hitne slučajeve uspjeli su da obuzdaju plamen na dva fronta, javlja DPA.

Obje regije su, takođe, prošle godine pretrpjele teške požare koji su uništili desetine hiljada hektara šuma i žbunja.

Novi požari se poklapaju sa četvrtim toplotnim talasom, koji će trajati najmanje do nedjelje, 2. avgusta.

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Temperatura preko 40 stepeni i jaki vjetrovi otežavaju napore u gašenju požara na mnogim mjestima. Nekoliko požara je aktivno i u Portugaliji.

U međuvremenu, vatra je donekle popustila u provinciji Kasteljon na obali Levantea, na istoku Iberijskog poluostrva, gdje je požar sjeverno od Valensije stavljen pod kontrolu.

Požar je sada stavljen pod kontrolu. Avila je, takođe, dio teško pogođenog regiona Kastilja i Leon.

(Srna)