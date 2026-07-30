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Loša prognoza za naredne dvije i po decenije

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 15:50

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Foto: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Broj toplotnih talasa u Francuskoj povećaće se pet puta do 2050. godine i deset puta do 2100. godine, izjavila je predsjednik i izvršni direktor francuske nacionalne meteorološke službe "Meteo Frans" Viržini Švarc.

Švarcova je rekla za radio "Frans inter" da je Francuska doživjela više toplotnih talasa u posljednjih 15 godina nego u prethodnih 60.

Evropu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda posljednjih godina, a najteže su pogođene Španija, Portugal, Francuska, Italija i Grčka.

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Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da se zemlja suočava sa rekordnim brojem šumskih požara od kraja Drugog svjetskog rata.

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je da su od početka godine šumski požari uništili oko 150.000 hektara zemlje i da je poginulo 13 ljudi, prenosi "Srna".

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Tagovi :

toplotni talas

vrućina

Francuska

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