Predsjednik stranke Jedinstvena Rusija i zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, uzjavio je da će Specijalna vojna operacija završiti pobjedom Rusije.

- Svakako moramo da razmišljamo o budućnosti. Jer kada se sukob završi, a sigurno hoće i završiće se našom pobjedom - i dalje ćemo morati da upravljamo nekim transferom ljudi iz jednog sektora u drugi i da se diverzifikujemo. I to će svakako biti neophodno - rekao je Medvedev na omladinskom forumu u Gvardejsku u Tverskoj oblasti, blizu grada Rževa.

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Prema njegovim riječima, nakon Specijalne vojne operacije biće potrebno i integrisati postojeće vojne tehnologije u civilni sektor, a posebno dronove, jer mnogi sektori privrede zahtijevaju njihovu upotrebu u svakodnevnom životu.

On je istakao da je Rusija sada vodeća zemlja u proizvodnji dronova.

- Ovo i jeste budućnost ove vrste transfera između civilnog sektora i odbrambene industrije. I to će biti veoma korisno za zemlju - dodao je predsjednik Jedinstvene Rusije.

Osim toga, Medvedev se osvrnuo na zločine ukrajinskih snaga i poručio da treba da budu predmet krivičnog postupka sličnog suđenjima nacistima u SSSR-u.

- Pravda uvijek mora da pobijedi, posebno kada su u pitanju zločini počinjeni protiv civila. To je noćna mora. Svi koji su umiješani moraju biti pronađeni i kažnjeni - rekao je on.

Takođe je primjetio da zapadne zemlje vode ideološki kurs iskrivljavanja ruske istorije i umanjivanja doprinosa SSSR-a pobjedi nad nacizmom.

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Medvedev je zahvalio mladima na očuvanju sjećanja na vojnike Crvene armije i na njihovoj želji da demonstriraju svoj stav koji je u suprotnosti sa kursom koji zapadne zemlje vode protiv Rusije.

- Ovaj kurs je povezan sa falsifikovanjem istorije naše velike domovine, omalovažavanjem zasluga našeg naroda i svim vrstama optužbi. Ovo je duo velike ideološke teme - ocijenio je on.

(RT Balkan)