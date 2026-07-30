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Šteta na usjevima u Berkovićima procijenjena na više od 340.000 KM

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 16:33

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Невесиње невријеме оштећено воће
Foto: Ustupljena fotografija

Šteta na usjevima od nedavnog nevremena u opštini Berkovići procijenjena je na 347.861 KM, izjavio je načelnik Bojan Samardžić.

Samardžić je rekao da su oštećeni usjevi na 41 poljoprivrednom gazdinstvu, ali da ponoć Opštinske uprave neće izostati.

"Isključivo je riječ o gazdinstvima koja proizvode poljoprivredne kulture za komercijalnu upotrebu, ostvaruju prihod po osnovu poljoprivrednog gazdinstva", napomenuo je Samardžić.

Prema njegovim riječima, od grada je najviše stradala paprika, ali i druge poljoprivredne kulture.

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On je istakao da je trenutno u proceduri rebalans budžeta, pa će uskoro znati koji novčani iznos mogu da izdvoje za pomoć poljoprivrednicima.

"Očekujemo odgovarajuću podršku za poljoprivredne proizvođače od resornog ministarstva", rekao je Samardžić.

Snažno nevrijeme praćeno kišom i gradom zahvatilo je Berkoviće 21. jula.

(SRNA)

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Berkovići

Šteta od grada

nevrijeme

Bojan Samardžić

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