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Pjevačica prekršila običaje na Ognjenu Mariju pa joj buknuo požar u domu

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 17:30

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Лена Ковачевић
Foto: Instagram

Pjevačica Lena Kovačević prisjetila se dramatičnog trenutka kada na praznik Svetu Ognjenu Mariju nije ispoštovala narodne običaje i stroga pravila koja važe za taj dan.

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila neprijatno iskustvo i uputila važnu poruku svim vjernicima.

Kako je sama priznala, to je zamalo imalo kobne posljedice.

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"Jedne godine na Ognjenu Mariju nisam poslušala ono što važi za današnji dan i tog dana sam zamalo izazvala požar. Buknula mi je vatra u kuhinji i od tada nikada, nikada više na današnji dan ne radim ništa. Njenim svetim molitvama da se pomogne svima kojima je posebno potrebna pomoć", napisala je Lena.

U narodu važi vjerovanje da Ognjena Marija kažnjava ognjem, te da tokom toplog prazničnog dana može sagorjeti sjetva ili doći do požara - u šta se Lena Kovačević uvjerila i na ličnom primjeru.

(Informer)

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Tagovi :

Ognjena Marija

narodno vjerovanje

vjerovanje

Lena Kovačević

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