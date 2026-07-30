Pjevačica prekršila običaje na Ognjenu Mariju pa joj buknuo požar u domu

Autor:ATV redakcija
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Pjevačica Lena Kovačević prisjetila se dramatičnog trenutka kada na praznik Svetu Ognjenu Mariju nije ispoštovala narodne običaje i stroga pravila koja važe za taj dan.
Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila neprijatno iskustvo i uputila važnu poruku svim vjernicima.
Kako je sama priznala, to je zamalo imalo kobne posljedice.
Savjeti
Da li na Ognjenu Mariju smije da se uključi veš mašina
"Jedne godine na Ognjenu Mariju nisam poslušala ono što važi za današnji dan i tog dana sam zamalo izazvala požar. Buknula mi je vatra u kuhinji i od tada nikada, nikada više na današnji dan ne radim ništa. Njenim svetim molitvama da se pomogne svima kojima je posebno potrebna pomoć", napisala je Lena.
U narodu važi vjerovanje da Ognjena Marija kažnjava ognjem, te da tokom toplog prazničnog dana može sagorjeti sjetva ili doći do požara - u šta se Lena Kovačević uvjerila i na ličnom primjeru.
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