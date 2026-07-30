Grad Bijeljina skupio 154 tužbe

Grad Bijeljina tužen je pred nadležnim sudovima u 154 predmeta kojim se od grada potražuje 7,2 miliona KM, navodi se u skupštinskom materijalu koji će u avgustu biti pred odbornicima.

Bijeljina je u ulozi tužitelja u 21 predmetu i potražuje 324.000 KM.

U vanparničnim postupcima koji su proizašli iz eksproprijacije nekretnina po utvrđenom opštem interesu vodi se 25 predmeta, prenosi "Srna".

Srbija Srbija u šoku zbog napada na Dragana: Posvetio život spasavanju životinja, a dočekao ga metak

U izvršnim predmetima grad Bijeljina je u ukupno 50 predmeta, od čega u svojstvu tražioca izvršenja u 16 predmeta, a u svojstvu izvršenika u 34 predmeta.

Grad kao tražilac izvršenja potražuje 244.320 KM, a kao izvršenik duguje 103.300 KM.

Direktno ili indirektno grad se pojavljuje i u drugim predmetima kao jedna od zainteresovanih strana, a to su upravni predmeti kojih ima 2.700.

Nauka i tehnologija Telefon vam se previše grije tokom punjenja? Provjerite jednu stvar

To su predmeti koji se odnose na prenose prava u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima, izlaganje nepokretnosti u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru nepokretnosti, kao i takozvanim predmetima sudskog miješanja, koji se ne mogu novčano izraziti.