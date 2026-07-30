Logo

Grad Bijeljina skupio 154 tužbe

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 18:28

Komentari:

0
Град Бијељина скупио 154 тужбе
Foto: ATV

Grad Bijeljina tužen je pred nadležnim sudovima u 154 predmeta kojim se od grada potražuje 7,2 miliona KM, navodi se u skupštinskom materijalu koji će u avgustu biti pred odbornicima.

Bijeljina je u ulozi tužitelja u 21 predmetu i potražuje 324.000 KM.

U vanparničnim postupcima koji su proizašli iz eksproprijacije nekretnina po utvrđenom opštem interesu vodi se 25 predmeta, prenosi "Srna".

Драган Ћ.

Srbija

Srbija u šoku zbog napada na Dragana: Posvetio život spasavanju životinja, a dočekao ga metak

U izvršnim predmetima grad Bijeljina je u ukupno 50 predmeta, od čega u svojstvu tražioca izvršenja u 16 predmeta, a u svojstvu izvršenika u 34 predmeta.

Grad kao tražilac izvršenja potražuje 244.320 KM, a kao izvršenik duguje 103.300 KM.

Direktno ili indirektno grad se pojavljuje i u drugim predmetima kao jedna od zainteresovanih strana, a to su upravni predmeti kojih ima 2.700.

Пуњење пуњач

Nauka i tehnologija

Telefon vam se previše grije tokom punjenja? Provjerite jednu stvar

To su predmeti koji se odnose na prenose prava u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima, izlaganje nepokretnosti u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru nepokretnosti, kao i takozvanim predmetima sudskog miješanja, koji se ne mogu novčano izraziti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bijeljina

tužba

Komentari (0)

Više iz rubrike

Невесиње невријеме оштећено воће

Gradovi i opštine

Šteta na usjevima u Berkovićima procijenjena na više od 340.000 KM

4 h

0
Саво Минић

Gradovi i opštine

Premijer najavio: Prijedor uskoro postaje veliko gradilište

4 h

0
Вукадиновић обишао Заваит: Улагања у инфраструктуру, вјерске објекте и развој туризма

Gradovi i opštine

Vukadinović obišao Zavait: Ulaganja u infrastrukturu, vjerske objekte i razvoj turizma

8 h

0
Стево Тајванац и Мирко Ћурић

Gradovi i opštine

Stevo Tajvanac kod gradonačelnika Ćurića: „Ti si institucija!“

9 h

0

  • Najnovije

20

44

Učiteljica dobila otkaz zbog dijeljenja petica, ali ne u školi

20

36

Vatrogasac opisao borbu sa požarom kod Teslića

20

35

Kazne su ogromne: Poslodavcima stiglo upozorenje

20

34

Buka, pa bijeli dim: Zgrada se srušila u sekundi, ljudi zarobljeni ispod ruševina

20

21

Istočno Sarajevo tokom naredna tri dana biće centar džudo svijeta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima