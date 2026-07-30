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Pravnici jasni: Nema ništa sporno u izgledu glasačkog listića za Predsjedništvo BiH

Autor:

Branka Dakić
30.07.2026 19:08

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Гласачки листић
Foto: ATV

Kako prijedlog Suada Arnautovića o brisanju pridjeva "srpski", "bošnjački" i "hrvatski" na glasačkom listiću za članove Predsjedništva BiH nije dobio podršku ostalih članova CIK-a, on se dosjetio da isto to pokuša preko nevladine organizacije - Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Skeptici bi rekli da je Arnautović pisao sam sebi, pismom koje je sa adrese pomenute organizacije, čiji je član upućeno u CIK, čiji je on, takođe član. Doduše penzionisani.

"Ustavne norme određuju ko se bira u Predsjedništvo BiH, dok se formulacijom koju je CIK izabrao odgovara na pitanje čiji je svaki izabrani član Predsjedništva", saopšteno je iz Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Ništa ovdje nije u suprotnosti sa Ustavom BiH, u kojem stoji da su članovi Predsjedništva jedan Srbin, jedan Hrvat i jedan Bošnjak, pa je riječ o jezičkoj formulaciji, tumače pojedini pravnici. U pitanju je, kažu, ujudurma Suada Arnautovića i prikupljanje jeftinih političkih poena.

"Ovdje je intencija i nastojanje da se sve podredi Sarajevu i da se iz Sarajeva bira i jedan, i drugi, i treći, bez obzira kako ih zvali. Onda vidite saopštenje te organizacije da Predsjedništvo predstavlja BiH, što niko ne spori. Ali, članovi Predsjedništva su izabrani tamo gdje su izabrani i odgovaraju svojoj izbornoj bazi", rekao je Ljubinko Mitrović, doktor pravnih nauka.

"Član pet Ustav BiH obavezni smo tumačiti u skladu sa načelom konstitutivnosti naroda iz koje se izvodi jasan i nedvosmislen zaključak da su jedan Srbin, jedan Bošnjak i jedan Hrvat predstavnici svojih konstitutivnih naroda, odnosno da su oni srpski, hrvatski i bošnjački član Predsjedništva", rekao je Damir Sakić, pravnik.

U svim prethodnim izbornim ciklusima na glasačkim listićima je stajao prefiks "srpski", "bošnjački" i "politički". U CIK-u su odlučili da će tako biti i ove godine.

"Nema potrebe da mijenjamo nešto, kako su se oni, prije svega izjasnili i kako smo mi donijeli odluku", rekao je Ahmed Šantić, član CIK-a BiH.

Izgled glasačkog listića problematizuju i u Krugu 99.

Iz probosanskih udruženja obratili su se i OHR-u, jer to im je stalna adresa za rješavanje svih problema. Zna to najbolje i Suad Arnautović, pokretač ove inicijatve, kojem je Kristijan Šmit produžio mandat u CIK-u.

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Predsjedništvo BiH

Izbori 2026

pravnik

CIK BiH

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