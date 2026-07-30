Stižu paklene vrućine, a Banjalučani i dalje muku muče sa nestašicom vode

Dok su u pojedinim naseljima do juče imali vodu, u drugim dijelovima slavine su suve i po desetak dana. Uveden je režim kontrolisane isporuke vode, naselja će se snabdijevati naizmjenično – dva dana sa vodom, dva dana bez vode.

"Ne znam, oni ako uvedu dva dana bez vode, ja drugi dan moram otići u Vodovod, ponijeti peškir i suđa sve što nakupim ovdje i veša i odnijeti njima tamo i okupati se. Ja se ne mogu prati barom, ja imam vodu da mogu napojiti kokoši – neće ni oni više da piju tu vodu. Kakva dva dana bez vode, bolje da nas pobiju sve", rekao je Predrag Gojković, mještanin Barlovaca.

Zbog problema sa vodosnabdijevanjem u sistemu Tunjice i prekomjerne potrošnje, u potkozarskim selima proglašena je vanredna situacija.

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"Ja pozivam sve građane da se putem mjesnih zajednica, stručnih saradnika - obrate njima. Oni te svoje prijave koje zaprime prosljeđuju nama i mi u roku od 24 sata dopremamo vodu stanovništvu koje ima potrebe. Ono što je potrebno stanovništvu je da obezbijede posude u koje će se ta vodu akumulirati, u koje ćemo mi tu vodu da istočimo", rekao je Dragan Babić, šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice grada Banjaluka.

Iz banjalučkog Vodovoda poručuju da je riječ o tehničkom problemu dodatno pogoršanom visokim temperaturama i povećanom potrošnjom. Ističu da uredno vodosnabdijevanje trenutno ima 98 odsto stanovništva Banjaluke.

"Mi smo razgovarali sa građanima u Dragočaju i tad smo zajednički zaključili – ukoliko bismo opet došli u ovakvu poziciju – da se opredijelimo za varijantu – dva dana da imaju, pa dva dana da nemaju. To je čisto iz tehničke prirode, zato što – sami znate kad mi pustimo, recimo, napunimo rezervoar Ramići – krajnji potrošač dok dobije vodu na tom području može da protekne i 5 do 6 sati", rekao je Radovan Majkić, direktor Vodovoda.

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Problem sa sistemom Tunjice trebalo bi da bude trajno riješen završetkom radova na cjevovodima Tunjice jedan i dva – koji se najavljuje u avgustu.