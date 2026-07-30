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Djevojka pala sa 6. sprata, preminula na licu mjesta: U stanu sa njom bio momak

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 20:47

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Užasna tragedija dogodila se u nedjelju u popodnevnim časovima u centru Beograda, kada je mlađa ženska osoba pala sa šestog sprata stambene zgrade.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 17 časova. Policiji je odmah prijavljeno da je sa visine pala djevojka, nakon čega je na lice mjesta hitno upućena ekipa Hitne pomoći i policijska patrola. Nažalost, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

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Kako saznaje ''Telegraf.rs'', na mjestu događaja zatečen je državljanin Rusije V. D. (22). On je u razgovoru sa policijom izjavio da se u stanu na šestom spratu nalazio sa svojom djevojkom A. K., inače državljankom Kazahstana, koja je iz za sada nepoznatih razloga pala sa terase stana i nastradala na licu mjesta.

Policija i nadležno tužilaštvo trenutno sprovode detaljnu istragu i ispituju sve okolnosti ove nesreće kako bi se utvrdilo da li je riječ o nesrećnom slučaju, samoubistvu ili je događaju prethodilo nešto drugo.

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Beograd

Preminula djevojka

Policija

djevojka pala sa zgrade

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