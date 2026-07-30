Krv, pištolj, auto ograđen trakom: Šta se dešava u Sarajevu

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo osiguravaju područje kod Latinske ćuprije u Starom Gradu.
Iz Operativnog centra MUP-a KS su rekli za "Kliks" da ne mogu dati više informacija jer se vrši uviđaj.
Na mjestu događaja se može vidjeti vozilo Rendž Rover koji je osiguran policijskom trakom te tragovi krvi na vratima.
Pored toga, na zidiću je odložen i oduzeti pištolj.
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Na podu ispred automobila se nalaze i brojni predmeti, poput papirnih maramica, te mobilni telefon.
Ipak, detaljnijih informacija o eventualnom hapšenju i tome šta je dovelo do ovoga još uvijek nema.
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