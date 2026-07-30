Poljaku koji je osumnjičen za vandalizam u Međugorju određen pritvor

- Osumnjičenom je određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, krivično djelo izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti kao i krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, te zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga, odnosno zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo - naveli su iz Suda BiH.

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Tokom ročišta on je priznao krivicu i rekao da nije htio nikoga povrijediti, nego samo ukazati da je sve prevara. Tražio je da ostane u pritvoru i odbijao da mu se dodijeli advokat, ali s obzirom da je to zakonska obaveza, na kraju ga je dobio, Avaz.

Podsjećamo, on je u Međugorju zapalio oltar i šarao kip Gospe, a onda se dao u bijeg. U mjestu Cerno kod Ljubuškog prepoznao ga je mještanin Ivan Vučić, koji ga je zaustavio i zadržao do dolaska policije. Kasnije ga je policija predala u nadležnost Tužilaštva BiH.