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Osim vrućine upozorenje na još jednu opasnost: Prognoza za naredne dvije sedmice

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 18:33

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Осим врућине упозорење на још једну опасност: Прогноза за наредне двије седмице
Foto: Envato/SKY-Stock

Iz FHMZ danas, 30. jula, objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za BiH, za period od narednih 15 dana, do 13. avgusta 2026. godine.

Meteorolozi iz FHMZ su kroz ovu prognozu najavili izrazito burne dvije sedmice koje su pred nama, a koje će najviše obilježiti - meteo upozorenja.

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"Upozorenja će se odnositi zbog novog toplotnog talasa uz preporuke za zaštitu od velikih vrućina kao i od visokog UV zračenja. Visoke temperature biće naročito izražene na jugu i sjeveru zemlje. Posebnu pažnju visokom UV zračenju trebaće posvetiti izletnici u planinskim područjima. Kratak predah od visokih temperatura tokom dana izgledan je samo u centralnim područjima u kasnim večernjim i jutarnjim satima. Minimalne temperature variraće uglavnom između 17 i 23 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 26 stepeni. Najviše dnevne temperature između 34 i 40, na području Hercegovine od 39 do 43 stepena", navodi se u srednjoročnoj prognozi.

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Takođe, meteorolozi ističu da bi suncobrane od sredine sljedeće sedmice mogli zamjeniti kišobrani.

Moguće padavine u tom periodu vjerovatno će biti u obliku pljuskova u popodnevnim satima. Intenzivnije pljuskove možemo očekivati u centralnim planinskim područjima. Temperature će biti u blagom padu.

Jutarnje temperature variraće uglavnom između 15 i 20 u Bosni, do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 34 u Bosni, do 37 stepeni u Hercegovini.

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Tagovi :

vrućina

toplotni talas

Vremenska prognoza

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UV zračenje

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