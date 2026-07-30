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Traže radnike za neobične poslove: Plata i do 5.000 evra

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ATV redakcija
30.07.2026 19:16

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Foto: pexels/Willfried Wende

Na livadi Terezijenvize već nedeljama odjekuju čekić i bušilice. Izgradnja bavarskih pivskih hramova započela je krajem juna kako bi sve bilo spremno za početak najvećeg narodnog festivala na svijetu – Oktoberfest.

No, dok se postavljaju drvene konstrukcije i provode kilometri cijevi za pivo, ugostitelji vode drugu bitku – potragu za radnom snagom.

Plate za neke od poslova idu i do 5.000 evra.

Iako se većina od oko 13.000 radnih mjesta popuni mjesecima unaprijed, veliki pivski šatori tik pred početak festivala još uvijek užurbano traže pojačanja.

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Pritom se na spiskovima otvorenih pozicija nalaze zanimanja čije nazive van Bavarske malo ko uopšte razumije. Jedan od najneobičnijih poslova koji se trenutno nudi u čuvenom šatoru Augustiner jeste posao Gantera.

Ganteri

Njihov zadatak je da rade na mjestima gdje se čuveno pivo i dalje toči isključivo iz tradicionalnih drvenih buradi.

Сунце и врућина

Društvo

U ovom bh. gradu temperatura ni u ponoć neće padati ispod 30 stepeni

Oni prate potrošnju piva na šankovima, dovoze teške drvene burad iz hladnjača, odvoze prazne i pozicioniraju ih tako da točioci mogu da ih otvore bez zastoja.

Hendšteker i Hendlgriler

U šatoru Tradišn traže se radnici za nabadanje pilećih prsa na ražnjeve, kao i sami roštilj-majstori.

Limošenker

Osoblje zaduženo isključivo za pripremu i točenje bezalkoholnih pića.

Cajkenkasirer

Osobe u šatoru Šicen zadužene za internu kontrolu i obračun internih računa/bonova.

Sa druge strane, za "Ganterere", perače posuđa i radnike na montaži visoke napojnice ne postoje, ali rad na Oktoberfestu mnogima predstavlja priliku da budu dio jedinstvenog svijeta koji traje svega nekoliko nedjelja u godini.

(Feniks Magazin)

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