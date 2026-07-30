Traže radnike za neobične poslove: Plata i do 5.000 evra

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na livadi Terezijenvize već nedeljama odjekuju čekić i bušilice. Izgradnja bavarskih pivskih hramova započela je krajem juna kako bi sve bilo spremno za početak najvećeg narodnog festivala na svijetu – Oktoberfest.
No, dok se postavljaju drvene konstrukcije i provode kilometri cijevi za pivo, ugostitelji vode drugu bitku – potragu za radnom snagom.
Plate za neke od poslova idu i do 5.000 evra.
Iako se većina od oko 13.000 radnih mjesta popuni mjesecima unaprijed, veliki pivski šatori tik pred početak festivala još uvijek užurbano traže pojačanja.
Gradovi i opštine
Gori skladište firme: Veliki požar u Tesliću, stižu vatrogasci iz tri grada
Pritom se na spiskovima otvorenih pozicija nalaze zanimanja čije nazive van Bavarske malo ko uopšte razumije. Jedan od najneobičnijih poslova koji se trenutno nudi u čuvenom šatoru Augustiner jeste posao Gantera.
Njihov zadatak je da rade na mjestima gdje se čuveno pivo i dalje toči isključivo iz tradicionalnih drvenih buradi.
Društvo
U ovom bh. gradu temperatura ni u ponoć neće padati ispod 30 stepeni
Oni prate potrošnju piva na šankovima, dovoze teške drvene burad iz hladnjača, odvoze prazne i pozicioniraju ih tako da točioci mogu da ih otvore bez zastoja.
U šatoru Tradišn traže se radnici za nabadanje pilećih prsa na ražnjeve, kao i sami roštilj-majstori.
Osoblje zaduženo isključivo za pripremu i točenje bezalkoholnih pića.
Osobe u šatoru Šicen zadužene za internu kontrolu i obračun internih računa/bonova.
Sa druge strane, za "Ganterere", perače posuđa i radnike na montaži visoke napojnice ne postoje, ali rad na Oktoberfestu mnogima predstavlja priliku da budu dio jedinstvenog svijeta koji traje svega nekoliko nedjelja u godini.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
20
47
20
44
20
36
20
35
20
34
Trenutno na programu