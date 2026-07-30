Iran pokrenuo odmazdu: Tvrde da su uništili avione i ubili Amerikance

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je izvela raketne napade na američke vojne baze u Jordanu i Kuvajtu, tvrdeći da su u njima poginuli američki vojnici i uništeni borbeni avioni F-35 i vojna infrastruktura.

Iranska Islamska revolucionarna garda navela je da je u raketnom napadu na vazduhoplovnu bazu Al Azrak u istočnom Jordanu poginulo više pripadnika američkih snaga i da su uništena tri borbena aviona F-35.

U saopštenju koje je objavilo zvanično glasilo IRGC-a "Sepah njuz" navodi se da su jedinice vazdušno-kosmičkih snaga IRGC ispalile više balističkih raketa na platformu za razmještaj i hangar za održavanje američkih lovaca F-35 u vazduhoplovnoj bazi Al Azrak.

Iran is firing ballistic missiles at U.S. bases in Kuwait and Jordan.



This has been happening for several hours.



Satellite images may later reveal how much damage was done. pic.twitter.com/vPt6bk6UgT — AFTERMATH (@THEAFTRMTH) July 30, 2026

Prema tvrdnjama IRGC, u napadu su potpuno uništena tri aviona F-35, dok su još tri oštećena.

Iranska Revolucionarna garda navela je da je napad izveden kao odgovor na nedavne američke udare na iransko ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu, u kojima su poginula tri člana jedne porodice, uključujući i dijete.

Sredinom jula u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti na jugu Jordana poginula su tri američka vojnika.

Pakao i u Kuvajtu

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je u četvrtak da je u napadu na vazduhoplovnu bazu Ali el Salem u Kuvajtu zapaljena i uništena dva hangara za dronove i rezervoar za gorivo koji koriste vojni avioni i helikopteri.

Explosions shake Jordan.

Plumes of smoke rising from Jordan, visible from the Syrian province of Daraa.

Plumes of smoke following the Iranian missile and drone attack.#Iran

pic.twitter.com/F2e60oAsFe — IRGC (@IRGC_Global) July 30, 2026

U saopštenju, IRGC je navela da je napad bio dio njihove operacije "Nasr 2" i opisala ga kao odmazdu za ono što je nazvala američkom agresijom.

IRGC je takođe saopštio da će operacije protiv američkih snaga u regionu biti nastavljene sve dok američke trupe ne napuste Bliski istok, pozivajući narod Kuvajta da shvati da je njihova kampanja usmjerena na ono što su nazvali "američkom okupacijom", prenosi "B92".