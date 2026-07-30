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Iran pokrenuo odmazdu: Tvrde da su uništili avione i ubili Amerikance

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ATV redakcija
30.07.2026 17:25

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Ирански напад на Јордан
Foto: Screenshot / X

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je izvela raketne napade na američke vojne baze u Jordanu i Kuvajtu, tvrdeći da su u njima poginuli američki vojnici i uništeni borbeni avioni F-35 i vojna infrastruktura.

Iranska Islamska revolucionarna garda navela je da je u raketnom napadu na vazduhoplovnu bazu Al Azrak u istočnom Jordanu poginulo više pripadnika američkih snaga i da su uništena tri borbena aviona F-35.

U saopštenju koje je objavilo zvanično glasilo IRGC-a "Sepah njuz" navodi se da su jedinice vazdušno-kosmičkih snaga IRGC ispalile više balističkih raketa na platformu za razmještaj i hangar za održavanje američkih lovaca F-35 u vazduhoplovnoj bazi Al Azrak.

Prema tvrdnjama IRGC, u napadu su potpuno uništena tri aviona F-35, dok su još tri oštećena.

Iranska Revolucionarna garda navela je da je napad izveden kao odgovor na nedavne američke udare na iransko ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu, u kojima su poginula tri člana jedne porodice, uključujući i dijete.

Sredinom jula u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti na jugu Jordana poginula su tri američka vojnika.

Pakao i u Kuvajtu

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je u četvrtak da je u napadu na vazduhoplovnu bazu Ali el Salem u Kuvajtu zapaljena i uništena dva hangara za dronove i rezervoar za gorivo koji koriste vojni avioni i helikopteri.

U saopštenju, IRGC je navela da je napad bio dio njihove operacije "Nasr 2" i opisala ga kao odmazdu za ono što je nazvala američkom agresijom.

IRGC je takođe saopštio da će operacije protiv američkih snaga u regionu biti nastavljene sve dok američke trupe ne napuste Bliski istok, pozivajući narod Kuvajta da shvati da je njihova kampanja usmjerena na ono što su nazvali "američkom okupacijom", prenosi "B92".

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