Smrtonosni tropi: Karipski dragulj u sijenci mračnih zločina

Gledaoce ATV-a od utorka očekuje nova kriminalistička serija 'Smrtonosni tropi', čije je mjesto zločina Kolumbovo 'Ostrvo cvijeća', Martinik. Tropski raj na pragu je toga da postane pakao, a glavni spasioci su staložena i pedantna policajka koja dolazi iz Pariza na Martinik i impulsivna lokalna inspektorka.

Divije policajke, potpuno različitih karaktera i poslovnih pristupa, primorane su da udruže snage kako bi zakon i red ponovo vladao Martinikom, karipskim draguljem čije mračne tajne za sobom ostavljaju tragove, zločine i mistiriozna ubistva.

Budite dio istrage i saznajte šta sve može krenuti po zlu na idiličnom ostrvu uz seriju 'Smrtonosni tropi'.

Ne propustite nove epizode od utorka, 4. avgusta, u 21 čas i 30 minuta.