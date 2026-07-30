Logo

Smrtonosni tropi: Karipski dragulj u sijenci mračnih zločina

Izvor:

ATV

30.07.2026 18:05
Смртоносни тропи: Карипски драгуљ у сијенци мрачних злочина
Foto: atv

Gledaoce ATV-a od utorka očekuje nova kriminalistička serija 'Smrtonosni tropi', čije je mjesto zločina Kolumbovo 'Ostrvo cvijeća', Martinik. Tropski raj na pragu je toga da postane pakao, a glavni spasioci su staložena i pedantna policajka koja dolazi iz Pariza na Martinik i impulsivna lokalna inspektorka.

Divije policajke, potpuno različitih karaktera i poslovnih pristupa, primorane su da udruže snage kako bi zakon i red ponovo vladao Martinikom, karipskim draguljem čije mračne tajne za sobom ostavljaju tragove, zločine i mistiriozna ubistva.

Budite dio istrage i saznajte šta sve može krenuti po zlu na idiličnom ostrvu uz seriju 'Smrtonosni tropi'.

Ne propustite nove epizode od utorka, 4. avgusta, u 21 čas i 30 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

serija

  • Najnovije

18

10

Telefon vam se previše grije tokom punjenja? Provjerite jednu stvar

18

05

Smrtonosni tropi: Karipski dragulj u sijenci mračnih zločina

18

04

Sprovedeni u OJT Banjaluka: Ovo su osumnjičeni za držanje žene i djeteta zatočene u stanu

17

51

Zaharova: Napad Kijeva je terorističke prirode

17

47

Infantino dobio žestok šamar: Slijedi bojkot takmičenja FIFA

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima