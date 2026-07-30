U Franucskoj privedeno 275 ljudi koji se dovode u vezu sa podmetanjem požara

Francuska policija privela je 275 ljudi u vezi sa šumskim požarima na jugu zemlje, a 70 odsto slučajeva uključuje namjerno podmetanje požara, rekao je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

"Od početka ovog perioda privedeno je 275 lica, što je dovelo do oko 30 hapšenja", rekao je Nunjez na konferenciji za novinare.

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On je istakao da je ukupan broj požara u Francuskoj od početka 2026. godine dostigao 14.131, a da je situacija i dalje teška zbog toplotnog talasa koji je bez presedana.

Nunjez je upozorio da je vatreni front u jugozapadnom departmanu Žironda zahvatio pojas dužine 240 kilometara i još nije pod kontrolom.

"Požar je stabilizovan, ali nije pod kontrolom. Još uvijek postoji mnogo zona izbijanja požara, kako unutar, tako i van perimetra", istakao je Nunjez.

Čak 3.300 vatrogasaca, 1.500 vojnika, više od 1.200 policajaca i žandarma, i 24 aviona učestvuje u gašenju požara. Procjenjuje se da je u Žirondi izgorjelo 42.000 hektara zemlje.

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Evropa je zahvaćena jednim od najtoplijih perioda posljednjih godina, a Španija, Portugalija, Francuska, Italija i Grčka najteže su pogođene, podsjeća RIA Novosti.

(Srna)