Sudar u centru Banjaluke, saobraćaj otežan

U centru Banjaluke, u neposrednoj blizini knjižare "Kultura", dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

​Prema prvim informacijama sa terena, u udesu nema povrijeđenih, a na vozilima je nastala materijalna šteta.

Na licu mjesta očekuje se dolazak policijskih službenika koji bi trebali obaviti uviđaj i utvrditi tačne okolnosti i uzrok ove nezgode.​

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Zbog vozila koja se i dalje nalaze na kolovozu, saobraćaj se u ovom dijelu grada odvija nešto sporije, pa se vozačima savjetuje oprez i strpljenje dok se uviđaj ne završi.

(BL Portal)