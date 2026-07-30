Sudar u centru Banjaluke, saobraćaj otežan

Autor:ATV redakcija
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U centru Banjaluke, u neposrednoj blizini knjižare "Kultura", dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.
Prema prvim informacijama sa terena, u udesu nema povrijeđenih, a na vozilima je nastala materijalna šteta.
Na licu mjesta očekuje se dolazak policijskih službenika koji bi trebali obaviti uviđaj i utvrditi tačne okolnosti i uzrok ove nezgode.
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Zbog vozila koja se i dalje nalaze na kolovozu, saobraćaj se u ovom dijelu grada odvija nešto sporije, pa se vozačima savjetuje oprez i strpljenje dok se uviđaj ne završi.
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