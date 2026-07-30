Logo

Sudar u centru Banjaluke, saobraćaj otežan

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 17:38

Komentari:

0
Судар у центру Бањалуке
Foto: BL Portal

U centru Banjaluke, u neposrednoj blizini knjižare "Kultura", dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

​Prema prvim informacijama sa terena, u udesu nema povrijeđenih, a na vozilima je nastala materijalna šteta.

Na licu mjesta očekuje se dolazak policijskih službenika koji bi trebali obaviti uviđaj i utvrditi tačne okolnosti i uzrok ove nezgode.​

Ирански напад на Јордан

Svijet

Iran pokrenuo odmazdu: Tvrde da su uništili avione i ubili Amerikance

Zbog vozila koja se i dalje nalaze na kolovozu, saobraćaj se u ovom dijelu grada odvija nešto sporije, pa se vozačima savjetuje oprez i strpljenje dok se uviđaj ne završi.

(BL Portal)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

sudar

udes

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Težak udes kod Gradiške, prevrnuo se vatrogasni kamion

1 h

0
Новац еври

Hronika

Dobili mejl i uplatili 780.000 evra: Bh. firma nasjela na prevaru

2 h

0
Тетовирање тетоважа тату мајстор

Hronika

Došao na tetoviranje pa ubio čovjeka: Novi detalji brutalnog ubistva

2 h

0
Једна особа страдала у пожару куће у Бањалуци

Hronika

Jedna osoba stradala u požaru kuće u Banjaluci

2 h

0

  • Najnovije

18

10

Telefon vam se previše grije tokom punjenja? Provjerite jednu stvar

18

05

Smrtonosni tropi: Karipski dragulj u sijenci mračnih zločina

18

04

Sprovedeni u OJT Banjaluka: Ovo su osumnjičeni za držanje žene i djeteta zatočene u stanu

17

51

Zaharova: Napad Kijeva je terorističke prirode

17

47

Infantino dobio žestok šamar: Slijedi bojkot takmičenja FIFA

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima