Telefon vam se previše grije tokom punjenja? Provjerite jednu stvar

Međutim, ako uređaj postane toliko vruć da ga je neprijatno držati u ruci ili se često pregrijava, vrijeme je da obratite pažnju na način na koji ga punite.

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Stručnjaci upozoravaju da nekoliko svakodnevnih navika može značajno da poveća temperaturu baterije, što vremenom dovodi do njenog bržeg trošenja i kraćeg radnog vijeka.

Najveći problem nije punjač

Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje telefona tokom punjenja. Gledanje video-snimaka, igranje igara ili skrolovanje društvenih mreža dodatno opterećuju procesor, dok baterija istovremeno prima veliku količinu energije. Zbog toga temperatura uređaja raste mnogo više nego tokom običnog punjenja.

Sličan efekat imaju i neoriginalni ili nekvalitetni punjači i kablovi, koji ne obezbjeđuju stabilno napajanje. Iako brzi punjači proizvode više toplote od standardnih, oni sami po sebi nisu problem ako su sertifikovani i namijenjeni konkretnom uređaju, prenosi Blic.

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Mjesto na kojem punite telefon pravi veliku razliku

Mnogi ostavljaju telefon na krevetu, kauču ili jastuku dok se puni. To je loša navika jer meke površine zadržavaju toplotu i sprečavaju pravilno hlađenje uređaja. Sličan problem nastaje kada se telefon puni na direktnom suncu ili u veoma toploj prostoriji.

Ako koristite debelu zaštitnu masku, ona takođe može da zadrži deo toplote, pa stručnjaci savjetuju da je skinete ukoliko primjetite da se telefon više nego obično zagrijeva tokom punjenja.

Kako da produžite vijek baterije

Da biste smanjili rizik od pregrevanja, telefon punite na ravnoj i čvrstoj površini, koristite kvalitetan punjač i izbjegavajte zahtjevne aplikacije dok je uređaj priključen na struju. Korisno je i redovno ažuriranje softvera, jer proizvođači često kroz nova ažuriranja poboljšavaju upravljanje temperaturom i radom baterije.

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Povremeno zagrevanje je potpuno očekivano, posebno pri brzom punjenju. Međutim, ako telefon često postaje izrazito vruć, usporava rad, prekida punjenje ili prikazuje upozorenje o visokoj temperaturi, moguće je da postoji problem sa baterijom ili punjačem. Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama ubrzava propadanje baterije, smanjuje njen kapacitet i može da utiče na performanse uređaja.