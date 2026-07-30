Najpopularnija imena za dječake kod Srba kroz istoriju: Neka su i danas poznata

Mnoga imena koja danas čujemo svakodnevno imaju korijene stare nekoliko stotina godina. Srbi su od 15. do 19. vijeka nosili imena koja su odražavala vjeru, porodičnu tradiciju, slavensko nasljeđe, ali i uticaj velikih istorijskih događaja.

U starim crkvenim knjigama, poveljama i zapisima mogu se pronaći imena koja su i danas poznata, ali i ona koja su gotovo nestala iz upotrebe.

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U periodu nakon pada srednjovjekovne srpske države pod osmansku vlast, među Srbima su se zadržala stara narodna imena, ali su sve veći značaj dobijala i hrišćanska imena svetitelja. Ime je često birano prema porodičnoj tradiciji, krsnoj slavi ili po uzoru na vladare, junake i crkvene velikodostojnike.

Među starim slovenskim imenima posebno su se izdvajala ona poput Vuka, Vukašina, Miloša, Radovana, Radoslava, Dragoslava i Bogdana. Ova imena bila su prisutna još u srednjem vijeku, a mnoga od njih opstala su kroz generacije. Posebno je ime Vuk imalo snažnu simboliku, jer je u narodnoj tradiciji vuk predstavljao snagu i zaštitu.

Sa širenjem i jačanjem pravoslavne tradicije među Srbima, sve češće su se davala imena hrišćanskog porijekla. Tako su među stanovništvom bila veoma rasprostranjena imena Jovan, Nikola, Stefan, Petar, Marko, Pavle, Đorđe, Lazar i Sava. Veliki uticaj imala je Srpska pravoslavna crkva, pa su imena svetitelja često prenošena kroz porodice.

Tokom 17. i 18. vijeka u zapisima iz srpskih krajeva mogu se pronaći i imena koja su danas rjeđa, poput Arsenije, Atanasije, Simeon, Teodor, Maksim i Danilo. Ova imena bila su naročito prisutna među sveštenstvom, obrazovanim slojem stanovništva i ljudima koji su bili povezani sa manastirima.

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U 19. vijeku, sa buđenjem nacionalne svijesti i stvaranjem moderne srpske države, ponovo postaju veoma popularna tradicionalna imena. U tom periodu među poznatim ličnostima isticali su se Miloš Obrenović, Karađorđe Petrović, Petar, Mihailo i Jovan, pa su mnoga od tih imena dobila dodatnu popularnost među narodom, prenosi Glas Srpske.

Istoričari navode da su lična imena važan trag za proučavanje života običnih ljudi u prošlosti. Ona pokazuju kulturne uticaje, vjersku pripadnost i veze između različitih generacija. Iako su se neka imena izgubila, veliki broj njih i danas živi u srpskom narodu.