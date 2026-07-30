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Najpopularnija imena za dječake kod Srba kroz istoriju: Neka su i danas poznata

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ATV redakcija
30.07.2026 16:49

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

Mnoga imena koja danas čujemo svakodnevno imaju korijene stare nekoliko stotina godina. Srbi su od 15. do 19. vijeka nosili imena koja su odražavala vjeru, porodičnu tradiciju, slavensko nasljeđe, ali i uticaj velikih istorijskih događaja.

U starim crkvenim knjigama, poveljama i zapisima mogu se pronaći imena koja su i danas poznata, ali i ona koja su gotovo nestala iz upotrebe.

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U periodu nakon pada srednjovjekovne srpske države pod osmansku vlast, među Srbima su se zadržala stara narodna imena, ali su sve veći značaj dobijala i hrišćanska imena svetitelja. Ime je često birano prema porodičnoj tradiciji, krsnoj slavi ili po uzoru na vladare, junake i crkvene velikodostojnike.

Među starim slovenskim imenima posebno su se izdvajala ona poput Vuka, Vukašina, Miloša, Radovana, Radoslava, Dragoslava i Bogdana. Ova imena bila su prisutna još u srednjem vijeku, a mnoga od njih opstala su kroz generacije. Posebno je ime Vuk imalo snažnu simboliku, jer je u narodnoj tradiciji vuk predstavljao snagu i zaštitu.

Sa širenjem i jačanjem pravoslavne tradicije među Srbima, sve češće su se davala imena hrišćanskog porijekla. Tako su među stanovništvom bila veoma rasprostranjena imena Jovan, Nikola, Stefan, Petar, Marko, Pavle, Đorđe, Lazar i Sava. Veliki uticaj imala je Srpska pravoslavna crkva, pa su imena svetitelja često prenošena kroz porodice.

Tokom 17. i 18. vijeka u zapisima iz srpskih krajeva mogu se pronaći i imena koja su danas rjeđa, poput Arsenije, Atanasije, Simeon, Teodor, Maksim i Danilo. Ova imena bila su naročito prisutna među sveštenstvom, obrazovanim slojem stanovništva i ljudima koji su bili povezani sa manastirima.

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U 19. vijeku, sa buđenjem nacionalne svijesti i stvaranjem moderne srpske države, ponovo postaju veoma popularna tradicionalna imena. U tom periodu među poznatim ličnostima isticali su se Miloš Obrenović, Karađorđe Petrović, Petar, Mihailo i Jovan, pa su mnoga od tih imena dobila dodatnu popularnost među narodom, prenosi Glas Srpske.

Istoričari navode da su lična imena važan trag za proučavanje života običnih ljudi u prošlosti. Ona pokazuju kulturne uticaje, vjersku pripadnost i veze između različitih generacija. Iako su se neka imena izgubila, veliki broj njih i danas živi u srpskom narodu.

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