Ovaj znak će u avgustu plivati u parama, ali i doživjeti veliku izdaju

Horoskop za avgust za jedan znak donosi preokret kakav se rijetko viđa. U jednom trenutku stiže ogromno bogatstvo, a u drugom opasna porodična ili prijateljska drama.

Dok planeta finansija otvara slavine i donosi neočekivani priliv novca, druga planeta razotkriva tajne koje su dugo skrivane pod tepih.

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Za ovaj horoskopski znak slijedi period u kom će morati da proslavlja veliki poslovni uspjeh, ali sa širom otvorenim očima.

Šta donosi horoskop za avgust za Škorpiju

Za pripadnike ovog znaka od prvog dana narednog mjeseca kreće finansijska renesansa. Novac stiže sa strana sa kojih ste već digli ruke. To može biti iznenadna isplata starog duga, naplata projekta koji ste odavno precrtali u glavi ili ponuda koja vaš mesečni budžet mijenja iz korijena.

Neke Škorpije doživjeće i skok na ljestvici u firmi, onaj koji donosi drugačiju cifru na platnoj listi i drugačiji ton u razgovoru sa šefom.

U prvoj polovini avgusta stižu pozivi i prijedlozi, u drugoj se potpisuje. Nemojte odbijati sastanak samo zato što vam se ne izlazi iz kuće po vrelini.

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Vaš uspjeh, međutim, neće proći nezapaženo. Tu počinje druga priča.

Dok brojke na računu rastu, u vašem bliskom okruženju raste zavist. Planete su se namjestile tako da prijetnja ne dolazi od otvorenih neprijatelja niti od konkurencije na poslu.

Opasnost vreba iz kruga ljudi koje puštate u svoju kuću i kojima nazdravljate.

Ta osoba već neko vrijeme sprema teren. Pažljivo sluša vaše planove, pamti iznose, a onda ih prepričava tamo gdje vam najviše može naštetiti.

Prepoznaćete je po jednoj sitnici: čim spomenete uspjeh, ona odmah pita koliko, pa se navodno kroz šalu našali na vaš račun pred drugima. To nije šala, to je proba.

Kako Škorpija u avgustu čuva i pare i mir

Vaš jedini zadatak u ovom periodu jeste tišina. Ne pričajte o ciframa koje zarađujete i ne otkrivajte sljedeći korak prije nego što ga završite. Nedjeljni ručak u familiji nije mjesto za priču o novoj ponudi.

Najveći problem nije zavidna osoba – problem je vaša potreba da nekome kažete dobru vijest. Škorpija ćutanje zna kao malo koji znak, samo ga u sreći zaboravi.

Ostavite zavidne ljude u neznanju i pustite da ih sopstvena pakost razotkrije, jer će sami napraviti pogrešan korak do kraja mjeseca.

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Ne odmah. Astrološka prognoza za Škorpiju savjetuje distancu bez objašnjavanja, a ne raskid uz scenu. Prestanite da dijelite informacije, sačekajte da se osoba oda sopstvenim potezom, i tek tada odlučujte.

Krajem avgusta, negdje oko posljednjeg vikenda, dobićete dokaz koji ste nesvjesno tražili mjesecima. Neće vam biti prijatno, ali biće vam lakše. Izdaja koja se otkrije na vrijeme ne košta skupo. Ona koja se otkrije poslije potpisa, košta.

(Krstarica)