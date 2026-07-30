Dobili mejl i uplatili 780.000 evra: Bh. firma nasjela na prevaru

U petak, 24. jula, kompanija Igman d.d. Konjic bila je žrtva sajber prevare zbog koje je kompanija oštećena za oko 780.000 eura.

O prevari su obaviješteni Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Tužilaštvo HNK i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

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“Dana 24. jula 2026.godine, PU Konjic zaprimila prijavu da je u preduzeću PD Igman od strane NN počinioca ili više njih izvršena Računarska prevara iz čl. 395 KZ FBiH i da je otuđen veći iznos novca. Slučaj je preuzeo Sektor krim policije Uprave policije MUP HNK. Obaviješten je postupajući tužilac ZT Mostar, područna kancelarija Konjic pod čijim nadzorom preduzimamo daljnje mjere i radnje”, potvrdila je za portal "Crna Hronika" portparol MUP-a HNK Ilijana Miloš.

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Prema informacijama, hakeri su se na mejl adresu kompanije javili sa zahtjevom za uplatu novčanih sredstava. Mejl je bio sličan mejlu firme iz Turske, a sa kojom Igman Konjic sarađuje.

Ne slutivši da nisu njihovi poslovni partneri, iz kompanije Igman Konjic su hakerima uplatili oko 780.000 evra.

Kako javlja "Istraga", istražioci su uspjeli ući u trag većem dijelu novca. Navodno su hakeri oko 600.000 evra prebacili na račun u Holandiji, i taj dio je blokiran i trebao bi biti vraćen Igmanu.

Preostalih 180.000 evra prebačeno je na nekoliko računa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, te se još uvijek ne zna hoće li se novac uspjeti vratiti.